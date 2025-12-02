За 240 лева: Обраха бензиностанция в Банксо, крадецът избяга

Въоръжен грабеж на бензиностанция в Банско е станал тази нощ.

Около 01:00 часа след полунощ въоръжен и маскиран мъж нахлува в бензиностанция, която се намира на изхода на град Банско. Мъжът насочва пистолет към касиерката, която му дава съдържанието на касата - 240 лева. След като взел парите, мъжът побягнал пеш в неизвестна посока.

Служителката веднага е натиснала панк-бутона на обекта. Не след дълго полицията вече била на крак, но по неофициална информация извършителят все още не е установен. На обекта има редица камери за сигурност, записите са предоставени на полицията.

По случая е образувано досъдебно производство.