ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Защо цената на потребителската кошница нарастна с 5 евро само за месец?

Виолета Русенова
Всичко от автора
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

С 5 евро е поскъпнала потребителската кошница от началото на годината.

27 основни хранителни продукта на едро вече струват 57 евро, отчетоха от Координационния център към Механизма за еврото. Най-много са поскъпнали тиквичките - с 1 евро и 25 цента, почти с толкова по-скъпи са и зелените чушки на едро. Като причина бяха посочени сезонни фактори. От млечните продукти сиренето е поскъпнало най-много - с 26 цента.

Институциите отчетоха, че откакто сме в еврозоната, има 110 случая на опити за плащане с фалшиви пари, включително реквизитни. Обява за фалшиво евро има и в мрежата ТикТок.

#потребителкса кошница #цени в евро #новини в Метрото

Последвайте ни

