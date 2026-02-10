Защо цената на потребителската кошница расте с 5 евро за месец

С 5 евро е поскъпнала потребителската кошница от началото на годината.

27 основни хранителни продукта на едро вече струват 57 евро, отчетоха от Координационния център към Механизма за еврото. Най-много са поскъпнали тиквичките - с 1 евро и 25 цента, почти с толкова по-скъпи са и зелените чушки на едро. Като причина бяха посочени сезонни фактори. От млечните продукти сиренето е поскъпнало най-много - с 26 цента.

Институциите отчетоха, че откакто сме в еврозоната, има 110 случая на опити за плащане с фалшиви пари, включително реквизитни. Обява за фалшиво евро има и в мрежата ТикТок.