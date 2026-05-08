Зеленски: Действията на Украйна на 9-ти май ще зависят от развитието на ситуацията в петък

Действията на Украйна на 9-ти май ще зависят от развитието на ситуацията в петък, заяви президентът Зеленски. Той обвини Русия в нарушение на примирието, което Москва обяви за петък и събота.

Зеленски изрази надежда, че до няколко седмици американски представители ще посетят Киев за преговори за край на войната.

По-рано украинският лидер призова лидерите на страните-съюзници на Русия да не присъстват на утрешния парад на Червения площад. За първи път от 20 години той няма да включва тежка военна техника.

Москва от своя страна обеща съкрушителен удар в центъра на Киев в случай на украински нападения на празника.

Русия и Украйна съобщиха, че няма повишаване на радиацията при горски пожар край централата в Чернобил, предизвикан от паднал дрон.