След старта на примирието за Деня на победата - обвинения между киев и Москва в нарушаването му

Часове след старта на обявеното от Русия едностранно прекратяване на огъня срещу Украйна за Деня на победата, Киев и Москва си отправиха взаимни обвинения в нарушаването му.

Според Русия, след влизането в сила на примирието в полунощ са били унищожени 20 дрона насочени към Москва и над 260 срещу цялата територия на страната. Затворени са били 13 летища.

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че продължава да обстрелва украинските позиции на фронта. Предложеното от Русия спиране на огъня формално трябва да продължи и утре.