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Женският национален отбор заминава за ЕвроВолей 2026

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„Лъвиците“ ще започнат участието си в груповата фаза на 21 август с мач срещу Украйна, а след това предстоят двубои с Гърция, Сърбия, Австрия и домакините от Чехия.

Марчело Абонданца
Снимка: БТА
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Женският национален отбор на България по волейбол заминава утре, 19 август (сряда), за участието си в предстоящото европейско първенство. Воденият от селекционера Марчело Абонданца състав се очаква да пристигне на Терминал 2 на летище „Васил Левски“ - София в 9:50 часа.

България е в група B на ЕвроВолей 2026 заедно с отборите на Чехия, Сърбия, Украйна, Гърция и Австрия.

„Лъвиците“ ще започнат участието си в груповата фаза на 21 август с мач срещу Украйна, а след това предстоят двубои с Гърция, Сърбия, Австрия и домакините от Чехия.

Програма:
21.08 - България - Украйна - 18:00 ч
23.08 - България - Гърция - 17:00 ч
24.08 - България - Сърбия - 20:00 ч
26.08 - България - Австрия - 17:00 ч
27.08 - България - Чехия - 20:00 ч

След края на груповата фаза най-добрите четири отбора ще продължат към осминафиналите.

Българският тим проведе подготовката си в София и изигра две контролни срещи срещу Нидерландия в Грьонинген на 15 и 16 август.

#Европейско първенство по волейбол 2026 жени #Марчело Абонданца #национален отбор на България по волейбол за жени

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