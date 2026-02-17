БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жирона удължи страданията на Барселона

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Чете се за: 04:47 мин.
Спорт
"Червено-белите" сътвориха обрат и свалиха "блаугранас" от върха в Ла Лига.

Жирона удължи страданията на Барселона
Снимка: БГНЕС
Жирона поднесе една от изненадите на сезона в Ла Лига. Съставът на Мигел Муньос сюрпризираха Барселона с 2:1 в мач от 24-ия кръг.

На стадион "Мунисипал де Монтиливи" гол на Пау Кубарси изведе "блаугранас", но "червено-белите" провокираха обрат, дело на Тома Лемар и Фран Белтран. Все пак Жоел Рока не доигра срещата, тъй като бе изгонен с директен червен картон в добавеното време. Това бе достатъчно за домакинския тим да сложи край на негативната си серия от три двубоя без победа усложни живота на футболистите на Ханзи Флик, които след провала за Купата на Краля срещу Атлетико Мадрид преди дни, сега отстъпиха върха в испанския елит, където вече се намира Реал Мадрид с 60 точки.

По този начин "блаугранас" се смъкнаха до второто място в испанския елит с 58 точки, а "червено-белите" заемат 12-та позиция с 29. На 23 февруари (понеделник) Жирона ще гостува на Алавес, докато ден по-рано Барселона ще приеме Леванте.

Гостите оказаха натиск на старта, а първото се сериозно положение дойде пред Ламин Ямал, но той стреля в аут.

В 17-та минута се появи добра възможност и пред Рафиня, който също потира в аут. Секунди по-късно Ямал напомни за себе си, излизайки сам срещу вратаря, но не успя да го прехвърли. Последваха още пропуски на Феран Торес и Рафиня в средата на първото полувреме.

Въпреки възможностите, които получаваха, гостите останаха далече от гола, а в 43-та минута гредата спря Рафиня.

В края на първото полувреме „блаугранас“ пропуснаха отлична възможност да поведат. Дани Олмо спечели дузпа, провокирана от Дейли Блинд, който го фаулира. С отговорността се нагърби Ямал, но той стреля доста несериозно и удари гредата.

Стартът на второто полувреме предложи атаки и пред двете врати.

„Лос кулес“ обаче удариха първи. В 59-та минута Жул Конде центрира в наказателното поле, където Пау Кубарси надскочи бранител и стреля с глава, за да матира Пауло Гасанига за 1:0.

Домакините не останаха длъжни и 3 минути по-късно равенството светла на таблото. Владислав Ванат успя да комбинира с Тома Лемар, който успя се разпише отблизо на празна врата.

„Бяло-червените“ започнаха да действат още по-смело в предни позиции. Жоел Рока стреля в 68-та минута, но Жоан Гарсия спаси. Рока бе на крачка от гола и в 72-та минута.

В 75-та минута отново Рока бе замесен във всичко най-интересно, излизайки само срещу Гарсия, но и този път той не трепна.

Ямал напомни за себе си 7 минути след това, изпускайки доба възможност с диагонален шут.

2 минути по-късно домакинският тим сътвори пълен обрат. Във въпросната атака останаха сериозни съмнения на Клаудио Ечевери срещу Конде, но такова не бе отсъдено. Топката стигна до Фран Бертлан, който се ориентира в навалицата от играчи пред него и се разписа във вратата, пазена от Гарсия.

В началото на добавеното време Роналд Араухо получи в наказателно поле и пропусна да отбележи от близо, В 95-та минута именно той вкара във вратата на Гасанига, но попадението не бе зачетено заради засада.

Рока можеше да реши всичко дълбоко в добавеното време, като стреля встрани от вратата. Именно той напусна играта, тъй като получи директен червен картон в края след грубо нарушение срещу Ямал.

#Ла Лига 2025/26 #ФК Жирона #ФК Барселона

