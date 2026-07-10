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"Златният" Килиан Мбапе – френският капитан, който продължава да пише история

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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златният килиан мбапе ndash френският капитан продължава пише история
Снимка: БТА
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Франция продължава да жъне победи на Световното първенство по футбол - отборът на Петлите е първият сигурен полуфиналист след победата снощи срещу Мароко. Един човек се доказа като незаменим за френския тим - 27-годишният капитан Килиан Мбапе. Освен "машина за голове", Мбапе подобрява и рекорд след рекорд.

Гол номер 8 за Килиан Мбапе на този Мондиал и общо 20-и за френския нападател на световни първенства. Така 27-годишната суперзвезда на Петлите е само с попадение по-малко от Лионел Меси в класацията за всички времена, а надпреварата за голмайстор на турнира продължава да бъде все така оспорвана.

Само на 19 години дебютира за националния отбор на Франция на Световното в Русия през 2018-а, където отборът му става шампион. Води атаката преди 4 години в Катар и остава на крачка от трофея след загуба на финала от Аржентина.

Изравни рекорда на легендарния вратар и бивш капитан Юго Лорис от 20 мача за Франция на Мондиали и този на селекционера Дидие Дешан за най-много срещи с екипа на националния отбор - вече 104.

Дешан - сам по себе си легенда печелил световна купа както като играч, така и като треньор, остава неотменно зад талантливия си нападател.

Дидие Дешан, селекционер на Франция: "Много хора мислят, че Килиан е диктатор, който мисли само за себе си. Но истината е друга - той е капитанът, който дава пример на всички останали на терена."

Отличен за най-добър млад футболист на световното през 2018 г. И с приз за най-много голове на това в Катар, Килиан Мбапе отдавна е доказал, че има както хъс, така и потенциал да бъде най-добрия. Франция може и да е отбора, смятан за най-вероятен победител, но Мбапе не бърза да празнува.

Килиан Мбапе, капитан на Франция: "Разбира се, че си позволяваме да мечтаем, но не бих казал, че сме най-силния отбор. Най-силният е този, който ще спечели, а все още не виждам златен трофей до себе си."

снимки: БТА

Ще продължи ли Килиан Мбапе да подобрява рекорди, ще стане ясно на полуфинала на 14 юли, когато Франция ще играе срещу победителя от срещата Испания-Белгия. А кой ще бъде той, ще научите в ефира на БНТ тази вечер.

#Мондиал 2026 # Килиан Мбапе #Франция

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