Звездите на българския спорт идват на бенефиса на Теодор Салпаров

Теодор Салпаров даде официална пресконференция преди бенефисния си мач „Една кариера – Една легенда“, който ще се проведе в събота, 5 септември, от 16:30 часа в „Арена София“. Легендарният български волейболист ще бъде в центъра на събитие, което събира редица големи имена от световния волейбол.

Специални гости на срещата с медиите бяха олимпийският шампион от Сидни 2000 с Югославия Иван Милкович, двукратният европейски шампион със Сърбия Урош Ковачевич и бившият германски национал Зимон Тишер.

„Правя този бенефис не само за мен, а за всички мои колеги, с които съм играл в националния отбор на България, както и за волейболистите, с които съм играл по света. Щом сме събрали толкова големи имена, значи съм бил не само добър волейболист, но и добър човек“, заяви Салпаров.

Ковачевич разказа, че първото му впечатление от българския либеро е било свързано именно с качествата му в защита.

„Благодаря на Теодор за поканата и за това, че е прекрасен човек. Първият ми спомен за Салпаров е, че той беше най-добрият защитник във волейбола в света“, каза сръбската звезда.

Милкович също прие поканата без колебание и призна, че добре си спомня силните поколения на българския национален отбор.

„Не отне много време от получаването на поканата до приемането. Спомням си много добре предишното поколение на националния отбор на България. Салпаров се присъедини към тях малко по-късно. Щастлив съм да съм тук и се надявам всички зрители да останат доволни от това, което ще видят“, коментира олимпийският шампион.

За Тишер поканата също се е оказала приятна изненада.

„Не ми трябваше време, за да приема поканата. Отначало си мислех, че е някаква измама. Не очаквах толкова звезди да играят в този мач. С Теди играхме заедно във френския Лион. С националния отбор на Германия нямам добри спомени от сблъсъците с България, защото по-скоро губехме“, пошегува се бившият разпределител.

Самият Салпаров определи предстоящия бенефис като истински празник на волейбола. На събитието ще присъстват и известни личности извън спорта, сред които Христо Стоичков, Стилян Петров и Александър Везенков. За музикалната част ще се погрижат Криско и Мария Илиева.

„За мен това ще бъде празник на волейбола. От гледна точка на организацията мисля, че аз и моят екип направихме нещо уникално. Ясно е, че ще играем до 15 точки – пет гейма. Балканското дерби е уникално. Имам много приятели сърби и отношенията ни са отлични“, заяви Салпаров.

Участниците обаче няма да могат да покажат формата, която са имали преди години. Милкович призна, че отдавна не е докосвал волейболна топка.

„Няма как хората, които ще сме утре на терена, да изглеждаме така, както преди 10 години. Аз не съм пипал топка в последните 10 години. Единственото, което съм играл през последните години, са децата ми“, каза със смях сърбинът.

Ковачевич пък все още е активен състезател и обеща да даде всичко от себе си.

„Аз съм още действащ състезател, така че утре ще се опитам да сваля още някое кило“, пошегува се той.

Тишер е прекратил кариерата си преди осем години и също очаква с интерес завръщането на игрището.

„Спрях с волейбола преди осем години. Трудно е да поддържаш тази форма от преди. Сигурен съм, че утре ще бъде готино“, заяви германецът.

Салпаров не скри вълнението си от звездното присъствие.

„Тези хора, които идват тук, са все едно Меси и Кристиано Роналдо. Повече от това не съм и мечтал. Надявам се утре да стане един прекрасен празник“, каза легендарният волейболист.

Преди началото на самия спектакъл също е предвидена специална програма. Още от 12:00 часа пред „Арена София“ ще има активности, като феновете ще могат да играят волейбол със световните звезди и да се снимат с тях.

„Ще дойдат президентът на България, кметът на София и министърът на спорта“, разкри Салпаров.

Организаторите уточниха, че между 14:00 и 15:30 часа феновете ще имат възможност да се срещнат лично със звездните гости пред залата, а в 16:00 часа всички ще бъдат в „Арена София“ за началото на шоуто.