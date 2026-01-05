БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
„Климатът – горещата истина": Сеене на облаци - Методът бори сушите и подпомага зимния туризъм

Снимка: Pixabay
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Прекъснато електричество, наводнения и висока лавинна опасност. Това са само част от негативните последици заради обилните валежи от дъжд и сняг в края на миналата година. Не такава обаче беше ситуацията през по-голямата част от 2025. Екстремните суши ограничиха до минимум земеделските добиви и доведоха до стотици пожари. Как изкуствено да повишим валежите? Разказваме за сеенето на облаци в поредицата „Климатът – горещата истина“.

Изкуственото повишаване на валежите, познато повече като сеене на облаци, се прилага у нас експериментално през последните 5 години. Техниката работи през всички сезони. За да се стигне до валеж, все пак в атмосферата трябва да има облаци.

Стефан Бабов, експерт по третиране на атмосферата: „Може да се получи едно увеличаване на 15-20% от този снеговалеж, който е предвиден и прогнозиран за планинските части най-вече.“

Стефан Бабов, експерт по третиране на атмосферата: „Извършваме едно постоянно наблюдение над атмосферата, за да можем да оценим общия брой на потенциални дни, които бихме могли да работим.“

Стефан Бабов, експерт по третиране на атмосферата: „Бихме могли да помогнем тези валежи да започнат по-рано, да продължи времетраенето им, което би имало някаква роля на разпределение.“

За да завали, атмосферата се обработва с различни соли. Минимални количества от тях се изстрелват в небето подобно на ракетите против градушка. Възможно е третирането на облаците да става и от самолет.

Стефан Бабов, експерт по третиране на атмосферата: „При подходящи атмосферни условия се задействат, като те, изгаряйки, освобождават фини прахови частици, които служат като кондензационни ядра.“

Стефан Бабов, експерт по третиране на атмосферата:„Китай и Съединените щати са водещите страни в практиката. Имат програми в различни мащаби, които целят възможността да се увеличават всички видове валежи.“

През пролетта и лятото сеенето на облаците може да повиши валежите във важните за земеделците моменти. През зимата техниката може да подпомогне ски туризма и да способства за количествата сняг, нужни за зимните зърнени култури.

Стефан Бабов, експерт по третиране на атмосферата: „Последните 20 години се наблюдава едно забавяне, закъснение в зимата. Декември месец обикновено е сух и топъл, без достатъчно валежи.“

Методът се използва и по време на Зимните олимпийски игри в Китай през 2022 г. Така са осигурени достатъчни количества сняг за пистите и чисто небе при официалните церемонии.

Стефан Бабов, експерт по третиране на атмосферата: „Моментът, в който човекът е сложил работа в земята, много преди ГМО-то, сме се намесили доста по-сериозно в природата. Това, което ние имаме възможност да направим с облачните системи, има ефект в рамките на 30 до 45 минути, когато задействаме тези изделия от земята.“

Стефан Бабов, експерт по третиране на атмосферата:„Този ресурс е свободно стоящ в атмосферата и би трябвало всеки, който има възможност, да може да се възползва от него.“

У нас национални програми за изкуствено увеличаване на валежите няма. Въпреки интерес от страна на различни правителства, политическата нестабилност не позволява създаване на дългосрочни проекти.

Стефан Бабов, експерт по третиране на атмосферата: „Ако се създаде една линия по билото на Стара планина с такива генератори, това би могло да подпомогне количеството снега, което да се акумулира в Северна България, където сериозно е проблемът.“

„Първоначалната инвестиция, с която трябва да се справим, е някъде от порядъка на половин милион евро.“

По думите на експертите, условията на Балканския полуостров са подходящи за сеене на облаци, което да подпомогне земеделието и зимния туризъм. Родните фирми развиват иновативната техника и в Китай, Съединените щати, Обединените арабски емирства и Индия.

По темата работи Петър Желев.

