155 хиляди декара гори унищожени от пожари у нас през годината

155 хиляди декара са унищожените площи от горски пожари у нас през тази година. Това отчита Министерството на земеделието, като уточнява, че през миналата година стихията е обхванала с 20 хиляди декара повече.

Най-големи са щетите в Благоевградска област, където изгорялата горска територия е рекордна.

90% от пожарите през лятото са резултат от човешка дейност – от небрежно боравене с огън до умишлено запалване, сочат данните на Изпълнителната агенция по горите.

Инж. Петко Ангелов, началник сектор „Опазване на горските територии“ към ЮЗДП: „Тази година отбелязахме своеобразен рекорд по запалвания. Пожарът в Западен Пирин, над селата Илинденци и Плоски, обхвана общо 42 хиляди декара, от които 37 хиляди са горска територия. Върхово изгорялата площ е около 18 хиляди декара – рекорд за Югозапада.“

Хората в двете села все още помнят безсънните нощи и се надяват никога повече да не преживеят подобно бедствие.

Цветан Георгиев, жител на с. Плоски: „Положението беше страшно, хората бяха изплашени доста.“

Бойко Ибришимов, кмет на с. Илинденци:

„Постоянно сме под напрежение. Гората изгоря, сега трябва да започне залесяване.“

Преди възстановяването на изгорелите площи трябва да се извърши разчистване и подготовка на терена.

Инж. Вера Станишева, началник отдел „Възобновяване на горите“ към ЮЗДП: „Следва инвентаризация на опожарените територии, изсичане на растителността, която не може да се възстанови. Дърветата с шанс да оцелеят се оставят. Където няма живи дървета, се преминава към изкуствено възстановяване – залесяване.“

Възстановяването на изгорелите гори ще отнеме десетилетия.

Инж. Вера Станишева, началник отдел „Възобновяване на горите“ към ЮЗДП: „Повечето изгорели гори са на възраст 50–60 години. Толкова време ще е нужно, за да се възстановят – ако, разбира се, няма нови пожари.“

Институциите обсъждат мерки за по-ефективна борба с пламъците и ограничаване на щетите през следващия сезон.

Инж. Петко Ангелов, началник сектор „Опазване на горските територии“ към ЮЗДП: „Мерките ги прилагаме всяка година, но не можем да влияем на метеорологичните условия. Загасихме 130 запалвания и в 90% от случаите не допуснахме разрастване. Когато обаче неблагоприятните фактори съвпаднат, ситуацията става неконтролируема.“

Контролът върху паленето на огън и дейностите в малките населени места също ще бъде засилен.