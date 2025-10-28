"6-7" – новият онлайн хит сред тийнейджърите

Фразата "6-7" е нов онлайн хит и масов интернет мийм сред поколението Gen Alpha, който се чува навсякъде – от TikTok до анимационния сериал South Park. През последните месеци шегата се превърна в кошмар за учителите, които не могат да си обяснят защо децта крещят тези числа постоянно.

Произходът е от песента "Doot Doot" на рапъра Skrilla от 2024 г., вероятно препратка към улица с номер 67 в Чикаго. Популяризирана е чрез видео на баскетболиста ЛаМело Бол, висок 6 фута и 7 инча, и влог на две деца, скандиращи цифрите на баскетболен мач.

Значението на "6-7" е никакво – просто шега, без смисъл, което е част от забавлението. Самият рапър заяви, че никога не е давал конкретно значение на цифрите.