ИЗВЕСТИЯ

4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома,...
18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в...
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
9 диви птици, лекувани в Спасителния център към "Централни Балкани", направиха своя първи полет

У нас
Близо до Кремиковския манастир

9 диви птици - всички претърпели инцидент и лекувани в Спасителния център за диви животни към "Централни Балкани", направиха своя първи полет днес близо до Кремиковския манастир.

Птиците са застрашени видове и са включени в Закона за биологичното разнообразие.

Някои от тях са пристигнали в Центъра още като бебета, а други постъпват за лечение вследствие на инциденти.

Всички те са маркирани със специални пръстени от орнитолозите на БАН, които ще им служат за разпознаване.

"Тези пръстени служат също, ако птиците мигрират на юг, други колеги орнитолози ги наблюдават в други държави, съответно подават информация така, както ние връщаме обратна информация, ако дойдат чужди птици тук при нас", заяви д-р Руско Петров, оперативен управител на Спасителния център за диви животни.

"Бих отправила послание да са по-бдителни, да обръщат повече внимание на животните, понеже те нямат глас, ние сме техния глас и затова правим всичко възможно да им възстановим най-реалистично хабитатите, които бяха унищожени от пожарите", коментира Таня Борисова, доброволец.

#спасителен център #полет #диви птици #застрашени видове #Кремиковски манастир

"Морето не е до колене": Над 2 метра вълни в Бургас
"Морето не е до колене": Над 2 метра вълни в Бургас
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на...
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово
Преди еврото - служителите на "Български пощи" започват обучение
Преди еврото - служителите на "Български пощи" започват...

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

В навечерието на Голяма Богородица: Как ще бъде отбелязан празникът в Троянския манастир?
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
КЕВР започва проверка във всички областни ВиК дружества
Все още не е потушен напълно пожарът в Пирин
Челен сблъсък в Пловдивско, има жертва
Проблемът с водата в Плевен: Окончателното решение ще се забави поне с година
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ...
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари
30% ръст на имотните сделки: Очаква се продажбата на имоти да се увеличи още през есента
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
Тръмп: Путин изглежда е готов на сделка
Проблемът с водата в Плевен: Окончателното решение ще се забави поне с година
КЕВР започва проверка във всички областни ВиК дружества
"Пеещата" магистрала в Китай: Легендарен път в степите
