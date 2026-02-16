Акис Вавалис: Втори пореден мач губим по същия начин

Наставникът на Монтана Акис Вавалис не скри разочарованието си от поражението с 0:1 от Септември (Сф) в 21-ия кръг на Първа лига. Кубрат Йонашчъ вкара с глава в 53-ата минута, след като необяснимо беше оставен сам на втора греда.

„От една страна, във втори пореден мач губим по един и същи начин. Не може, недопустимо е при статично положение – ъглов удар, този футболист да е сам на задна греда. От друга страна пък, от тези 3-4 положения, които създаваме, трябваше да вкараме гол. И на двете фази не бяхме добре – и на корнера, и при реализирането на атаките. Това е. Втори пореден мач губим по същия начин“, заяви Вавалис след края на срещата.

В предишния двубой монтанчани пак паднаха с 0:1, но у дома от ЦСКА 1948 и то след автогол. Така след две загуби отборът е на предпоследното 15-о място с 15 точки и води само по допълнителни показатели пред Добруджа 1919 (Дч).