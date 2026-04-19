Александър Мишинков в предаването "Аз съм"

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 05:42 мин.
Спорт
Състезателят по спортна аеробика е поредният герой в поредицата на БНТ 3.

александър мишинков предаването съм
Александър Мишинков е състезател по аеробика, многократен медалист от международни, европейски и световни първенства.

18-годишният пловдивчанин е световен вицешампион индивидуално през 2021 г. Година по-късно на световното в Гимараеш в категория "смесени двойки" (възраст 15–17 г.) заедно с Християна Златанова завоюва златото, печели бронз и индивидуално.

Състезателят на клуб Аеробика МД е и европейски шампион за младежи в индивидуалната надпревара. Двукратен балкански шампион (2022 и 2023 г.) индивидуално и при смесените двойки.

"Първото състезание беше едно държавно първенство. Аз бях на шест години, още не навършил седем, може би три месеца след като започнах да тренирам като цяло спортна аеробика. Бях много притеснен, изобщо не знаех какво да очаквам. Обаче успях с падане, с неполучен елемент да стана втори. И се породи това желание да преследвам първото място, да преследвам златото. И си спомням, че именно, когато сгреших, усетих, че това не е някаква грешка, която трябва да ми влияе много, а ми всъщност трябва да използвам, за да мога аз да се подобрявам. И мисля, че това е един от ключовете към успеха", разказа той.

"През 2021 беше едно от най-големите световни първенства. Проведе се в Баку, в Азербайджан и за мен беше първото. Изключително огромна сцена. Никога не бях виждал такъв форум. Обаче успях в индивидуалната надпревара да стана втори, сребърен медал. В груповата надпревара също станахме втори с отбора. И усетих, че всъщност има някакъв смисъл от цялото усилие, което полагаме. През 2022-а в Гимараеш, Португалия, беше следващото световно първенство. Именно първото световно първенство, където аз и моята партньорка взехме златото, станахме световни шампиони. Може би 10 дена след като станахме първи, не можехме да осъзнаем какво се случва. Ти си тръгнал от никъде и изведнъж си извървял целия този път и си станал световен шампион. Не можехме да го осъзнаем. А също така, аз тогава на същото състезание станах трети в индивидуалната надпревара, като беше изключително тежко състезание", сподели Мишинков.

"През 2023-а дойде и първото ми европейско. Да, някой ще си каже, по-малка сцена, не е световно. Аз лично го усетих даже още по-голямо от световното през 2022-а. То се проведе в Анталия и това може би беше най-любимото ми състезание в моята кариера. Просто всичко беше толкова нереално. Станах европейски шампион индивидуално, с партньорката ми станахме втори", заяви състезателят.

През 2024 г. е последното му състезание при юношите - световното първенство в Пезаро.

"Тогава в индивидуалната надпревара станах втори на много, много малко от първото място. Но за мен това си беше изключително, даже повече от златен медал. Аз лично, признавам си, не очаквах да постигнем такъв фурор на световната сцена, обаче явно така е трябвало да стане", обясни той.

"2025-а беше много тежка година, защото ми беше първата при мъжете. Със сигурност не е тайна за никого, че скокът от юношите към мъжете е огромен. Първо, че аз съм на 18 години, но се състезавам с хора на по 25-26. Именно амбицията да покажа, че въпреки, че съм малък, въпреки, че едва навършил 18 години, за първи път влизам при мъжете, аз имах толкова амбиция и желание да покажа, че наистина заслужавам да бъда в Топ 8 на най-добрите в Европа, именно на европейското в Азербайджан, аз успях да го постигна, станах осми на финалите. Но изобщо не съм разочарован, даже съм щастлив, че именно толкова много опит насъбрах от едно състезание", убеден е Мишинков.

"Сега ни очакват едни от най-големите ми състезания в кариерата, именно световни купи. Там наистина ходи елитът на световната сцена и за мен наистина е чест да бъда избран, да отида като индивидуалист, да представя България и да се боря за успеха", добави той.

"И дори един ден, когато аз няма да имам възможността да се състезавам, аз съм абсолютно сигурен, че ще бъда част от българския отбор по един или друг начин. Независимо дали треньор, като съдия. Със сигурност ще си остане като част от живота ми дълги години напред", завърши националният състезател по аеробика.

Вижте предаването във видеото!

Всички предавания от поредицата ще намерите и в YouTube канала на БНТ!

#Александър Мишинков #"Аз съм..."

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Русия е поразила украинско пристанище и електроцентрала – 380 хиляди са без ток
2
Русия е поразила украинско пристанище и електроцентрала – 380...
Иран отново затвори Ормузкия проток
3
Иран отново затвори Ормузкия проток
БНТ проследява изборния ден – от 6.55 ч. до последния анализ в изборната нощ
4
БНТ проследява изборния ден – от 6.55 ч. до последния анализ...
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3
5
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в...
Наум Шопов: Сюрреалистично е да се разминеш с Никола Цолов на пистата
6
Наум Шопов: Сюрреалистично е да се разминеш с Никола Цолов на пистата

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
4
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
5
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
6
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...

Христо Мусков в предаването "Аз съм"
Христо Мусков в предаването "Аз съм"
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно събрание и силно правителство
