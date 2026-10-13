БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Моряк от "Челси 3": Дрон ни уцели три пъти,...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът: България остро осъжда поредните случаи на...
Чете се за: 01:57 мин.
Съдът остави в ареста обвинения за убийството на Илиян...
Чете се за: 00:47 мин.
След новата атака с дронове - Радев се срещна с Митрофанова
Чете се за: 02:32 мин.
Урсула фон дер Лайен за атаките край Варна и Крапец:...
Чете се за: 00:57 мин.
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на...
Чете се за: 03:02 мин.
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море близо до бреговете на България

Александър Пулев във Вашингтон: България е отворена за американски инвестиции

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Икономика
Запази
Александър Пулев във Вашингтон: България е отворена за американски инвестиции
Слушай новината

Разполагаме с възможности да ускорим процесите и да изведем индустриалното си сътрудничество на следващо ниво. България е отворена за привличане на американски инвестиции. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, който откри съвместно със заместник помощник-секретаря в Департамента по търговия на САЩ Брадли МакКини форум за възможностите в областта на отбраната и сигурността в Черноморския регион.

Събитието е организирано от Департамента по търговия на САЩ и се проведе в рамките на годишното изложение на Асоциацията на армията на САЩ (AUSA).

„Морската сигурност е сред основните ни приоритети. Ще търсим възможности за развитие на високотехнологични решения, съчетаващи американския капацитет с българския инженерно-технически потенциал в областта на дроновете, системите за противодействие на дронове, наблюдението и киберсигурността“, изтъкна вицепремиерът.

„Имаме политическата воля и капацитета да постигнем конкретни резултати. Нашето предложение е разширяването на производствения капацитет и модернизирането на съществуващите мощности и инженерни кадри с висока квалификация. Това означава създаване на преки съвместни предприятия с българската държава, възможности за производство на място в България, а не само договори за изкупуване на готовата продукция“, подчерта Пулев.

Преди откриването на форума Александър Пулев и Брадли МакКини проведоха двустранна среща, на която обсъдиха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството, трансфера на технологии и разширяването на партньорствата между български и американски компании във високотехнологичния и отбранителния сектор.

В рамките на изложението вицепремиерът проведе срещи с представители на водещи американски компании, сред които „Boeing Defense, Space & Security“ и „L3Harris“. Той посети и централата на един от водещите световни производители на самолетни, ракетни системи и космически технологии „Lockheed Martin“ във Вашингтон.

По време на срещите бяха обсъдени възможностите за разширяване на партньорството с български компании в областта на авиационните, отбранителните и космическите технологии, автономните дронове и развитието на индустриалното сътрудничество, както и перспективите за включването на български компании в международни производствени вериги. „Приветстваме американски компании, които желаят да изградят производство в България, да осъществят пълноценен трансфер на технологии и да създадат висококвалифицирани и добре платени работни места“, коментира Пулев.

Вицепремиерът е на официално посещение във Вашингтон, където ръководи българска бизнес делегация от 20 компании, организирана от Американската търговска камара в България.

#Александър Пулев #американски инвестиции #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Почина дългогодишният кинооператор и режисьор в БНТ Румен Смилевски
1
Почина дългогодишният кинооператор и режисьор в БНТ Румен Смилевски
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море край Варна
2
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море край Варна
Андрей Ковачев за Ива Михайлова: Скопие няма защо да се оплаква пред европейските институции от България
3
Андрей Ковачев за Ива Михайлова: Скопие няма защо да се оплаква...
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили източно от Крапец
4
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили...
"Ел Ниньо" с нов рекорд: Тихият океан достигна рекордните 29,7 градуса през септември
5
"Ел Ниньо" с нов рекорд: Тихият океан достигна рекордните...
Реакциите на българските власти след изненадващото пристигане на Ива Михайлова у нас (ОБЗОР)
6
Реакциите на българските власти след изненадващото пристигане на...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
3
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
4
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали по планините
5
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали...
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
6
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив

Още от: САЩ и Канада

Един човек е загинал, а няколко са ранени при инцидент в увеселителен парк в САЩ
Един човек е загинал, а няколко са ранени при инцидент в увеселителен парк в САЩ
След енергийното примирие на Тръмп: Нови загинали при руски удари в Украйна След енергийното примирие на Тръмп: Нови загинали при руски удари в Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
Икономическото сътрудничество със САЩ: Президентът и премиерът се срещнаха с американска бизнес делегация Икономическото сътрудничество със САЩ: Президентът и премиерът се срещнаха с американска бизнес делегация
Чете се за: 00:50 мин.
Тръмп и руският дизел: Печели или губи Републиканската партия от сделката с Москва? Тръмп и руският дизел: Печели или губи Републиканската партия от сделката с Москва?
Чете се за: 04:30 мин.
С Нобелова награда за икономика бяха отличени американците Робърт И. Хол и Майкъл Удфорд С Нобелова награда за икономика бяха отличени американците Робърт И. Хол и Майкъл Удфорд
Чете се за: 01:40 мин.
Зеленски: Украйна е готова да се въздържи от удари по енергийната инфраструктура, очакваме същото Зеленски: Украйна е готова да се въздържи от удари по енергийната инфраструктура, очакваме същото
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

Моряк от "Челси 3": Дрон ни уцели три пъти, руски дрон
Моряк от "Челси 3": Дрон ни уцели три пъти, руски дрон
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
След новата атака с дронове - Радев се срещна с Митрофанова След новата атака с дронове - Радев се срещна с Митрофанова
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Президентът: България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море Президентът: България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Премиерът Радев призова ЕК и НАТО за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море Премиерът Радев призова ЕК и НАТО за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Ударите с дронове в Черно море: Всички моряци от кораба "Челси...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
"Безгръбначна позиция": Експертите - правителството...
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Премиерът и външният министър след новите атаки с дронове:...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Съдът остави в ареста обвинения за убийството на Илиян Филипов
Чете се за: 00:47 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ