Александър Пулев във Вашингтон: България е отворена за американски инвестиции

Разполагаме с възможности да ускорим процесите и да изведем индустриалното си сътрудничество на следващо ниво. България е отворена за привличане на американски инвестиции. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, който откри съвместно със заместник помощник-секретаря в Департамента по търговия на САЩ Брадли МакКини форум за възможностите в областта на отбраната и сигурността в Черноморския регион.

Събитието е организирано от Департамента по търговия на САЩ и се проведе в рамките на годишното изложение на Асоциацията на армията на САЩ (AUSA).

„Морската сигурност е сред основните ни приоритети. Ще търсим възможности за развитие на високотехнологични решения, съчетаващи американския капацитет с българския инженерно-технически потенциал в областта на дроновете, системите за противодействие на дронове, наблюдението и киберсигурността“, изтъкна вицепремиерът. „Имаме политическата воля и капацитета да постигнем конкретни резултати. Нашето предложение е разширяването на производствения капацитет и модернизирането на съществуващите мощности и инженерни кадри с висока квалификация. Това означава създаване на преки съвместни предприятия с българската държава, възможности за производство на място в България, а не само договори за изкупуване на готовата продукция“, подчерта Пулев.

Преди откриването на форума Александър Пулев и Брадли МакКини проведоха двустранна среща, на която обсъдиха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството, трансфера на технологии и разширяването на партньорствата между български и американски компании във високотехнологичния и отбранителния сектор.

В рамките на изложението вицепремиерът проведе срещи с представители на водещи американски компании, сред които „Boeing Defense, Space & Security“ и „L3Harris“. Той посети и централата на един от водещите световни производители на самолетни, ракетни системи и космически технологии „Lockheed Martin“ във Вашингтон.

По време на срещите бяха обсъдени възможностите за разширяване на партньорството с български компании в областта на авиационните, отбранителните и космическите технологии, автономните дронове и развитието на индустриалното сътрудничество, както и перспективите за включването на български компании в международни производствени вериги. „Приветстваме американски компании, които желаят да изградят производство в България, да осъществят пълноценен трансфер на технологии и да създадат висококвалифицирани и добре платени работни места“, коментира Пулев.

Вицепремиерът е на официално посещение във Вашингтон, където ръководи българска бизнес делегация от 20 компании, организирана от Американската търговска камара в България.