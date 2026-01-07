БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Американска операция за превземане на танкера "Маринера"

Танкерът плава под руски флаг и вероятно е част от сенчестия флот

Напрежение между Вашингтон и Москва – американски военни се опитват да превземат петролен танкер, превозвал черно злато от Венецуела. Предполага се, че той е част от руския сенчест флот.

Става дума за танкера "Маринера", който в момента плава под руски флаг. Преди това плавателният съд беше под гвинейски флаг и носеше името "Бела-1". Над две седмици американските военноморски сили се опитват да се качат на борда му.

В момента танкерът се намира на около 300 км от бреговете на Исландия, а преследването е започнало още в териториалните води на Венецуела. По-рано днес руски военни кораби и подводница бяха изпратени, за да ескортират "Маринера".

Според Франс прес, американски военен самолет е излетял от база във Великобритания, като се предполага, че се е насочил към района, в който се намира танкерът.

