Антон Златанов: Напоследък зачестяват неподчиненията на трафикантите на мигранти

Главен комисар Антон Златанов, директор на ГД "Гранична полиция", коментира катастрофата с мигранти в Бургаско.

"Има загинали шест мигранти. В този автомобил са били общо 10 човека. Многократно последните месеци казваме, че въпреки намалелия мигрантски натиск, въпреки всички мерки, които сме взели, това до някаква степен дори прави трафикантите по-агресивни, тъй като те не могат да изкарват спокойно и безпрепятственно парите, които изкарваха преди. И имаме доста чести случаи напоследък с неподчинения. Предният такъв е от сряда вечерта на българо-гръцката граница на граничен преход "Ново село", което е точно там, близо до българо-турската граница. Отново се наложи колегите да използват шипове, за да спрят автомобила след две поредни неподчинения. Той се опитва да ги гази. Вчерашният случай е същия, разиграва се общо 34 минути. От около 21:20, първите колеги в района на Китен забелязват автомобила, който кара с изключително бърза скорост и по това време на денонощието на сезона им се е сторил рисков. Подават му сигнал, след което той не се подчинява, с риск за живота на колегите. В тези моменти и особено след лошия инцидент, който се случи преди няколко години и загинаха колеги в Бургас, имаме процедура, която задействаме веднага при всяко неподчинение от този тип. Това е процедура 27, вътрешна процедура на МВР, в която всички полицейски екипи, независимо на коя структура, преминават на една и същата радиочистота и започват да работят съвместно. Това нещо сме го тренирали от миналата година много пъти и симулативно, за съжаление и на практика", каза гл. комисар Антон Златанов.

Антон Златанов обясни, че след като вижда екипите, които са поставили шипове, румънският водач на автомобила самокатастрофира.

"3 неподчинения има на 3 различни КПП-та, на последните 2 има шипове. На първият пункт, който е на входа за Бургас, колегите не могат да дръпнат шиповете пред него, поради простата причина, че той много хитро се долепя до предния автомобил, българския автомобил с български граждани, които са добре. Долепя се и дори ги удря един-два пъти леко отзад. Той знае, че ние ще използваме шипове, което затруднява още повече колегите. Те трябва да пазят своя живот, трябва да пазят живота и на хората, в случая на другите участници в движението. На следващия пункт, отново преграждат, успяват много бързо да се организират колегите и от Областна дирекция на МВР-Бургас и от "Гранична полиция".

Шофьорът и останалите трима оцелели са спасени от екипите и в момента са в болницата в Бургас.

Антон Златанов заяви, че са извършени много реформи в "Гранична полиция".

"От българо-гръцката граница ние сме извели доста голям брой щатове към външните граници с Турция и с Република Северна Македония. Освен това, половината почти служители от българо-гръцката се редуват с дежурства и командировки на българо-турската. Това ще бъде така, докато не приключи назначаването на всичките нови 1200 човека, които бяха отпуснати като празни щатове. Първите от тях 400 в момента завършват школата в Пазарджик. Другият петък е тяхната клетва и буквално от събота те заемат 400 от тези позиции. Още януари на тяхно място ще влязат нови 400".

