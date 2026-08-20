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Атлетико се измъчи, но новите попълнения донесоха победата

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Спорт
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В следващия кръг Атлетико Мадрид ще гостува на Виляреал на 23 август, а Малага ще приеме другия новак в Ла Лига – Депортиво Ла Коруня.

Атлетико Мадрид
Снимка: БГНЕС
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Атлетико Мадрид започна новия сезон в Ла Лига с победа, но трябваше да почака до второто полувреме, за да пречупи съпротивата на завърналия се в елита Малага. „Дюшекчиите“ се наложиха с 2:0, а трите точки дойдоха след два красиви гола на новите попълнения Канг-Ин Лий и Алекс Баена.

Диего Симеоне започна двубоя с доста експериментален състав, в който не попадна нито един от световните шампиони на Испания. Аржентинският специалист остави на пейката и редица от основните си футболисти, но след почивката направи необходимите промени и те се оказаха решаващи.

Преди началото на срещата Атлетико организира специална церемония в чест на своите футболисти, които само преди месец станаха световни шампиони с Испания. Маркос Йоренте, Марк Пубий, Алекс Баена и Алехандро Грималдо бяха представени един по един пред феновете под звуците на испанския химн.

Атлетико имаше сериозно предимство във владението на топката, но трудно стигаше до чисти голови положения. Мадридчани отправиха едва четири удара през първите 45 минути, докато Малага дори можеше да се оттегли на почивката с преднина. Ян Облак обаче се намеси решаващо при удар на Чупете, а малко по-късно попадението бе отменено заради засада.

На почивката Симеоне реагира и започна да вкарва по-опитните си футболисти. Маркос Йоренте замени Хорхе Домингес, а впоследствие в игра се появиха Алекс Баена, Канг-Ин Лий и Джулиано Симеоне.

Промените веднага дадоха резултат. Атлетико увеличи натиска и започна все по-често да застрашава вратата на Алфонсо Ереро. Вратарят на Малага направи няколко добри спасявания, но в 70-ата минута капитулира.

Ханцко намери Канг-Ин Лий, а южнокореецът се освободи по отличен начин от защитник и с прекрасно завъртане изпрати топката в далечния ъгъл за 1:0. Домакините продължиха да търсят второ попадение и бяха близо до него в 75-ата минута, когато удар на Адемола Луукман срещна гредата. Малко след това дойде ред и на Мортен Хюлманд да запише първи минути за новия си клуб, като замени Коке.

Ветеранът пък отбеляза поредна впечатляваща граница, записвайки своя мач №520 в Ла Лига.

Крайният резултат бе оформен пет минути преди края. Алекс Баена застана зад топката при пряк свободен удар и изпълни по великолепен начин. Изстрелът му се отби в напречната греда и тупна зад голлинията, за да донесе спокойствие на „дюшекчиите“.

Така Атлетико започна сезона с три точки, докато Малага показа, че може да бъде неприятен съперник в завръщането си в елита.

В следващия кръг Атлетико Мадрид ще гостува на Виляреал на 23 август, а Малага ще приеме другия новак в Ла Лига – Депортиво Ла Коруня.

#ФК Атлетико Мадрид #Малага

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