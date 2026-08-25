Байерн Мюнхен ще започне сезона без една от най-големите си звезди

Байерн Мюнхен ще започне сезона в Бундеслигата без една от най-големите си звезди. Джамал Мусиала ще пропусне петъчното домакинство на Щутгарт от първия кръг на първенството, съобщава „Билд“.

Германският национал ще получи допълнително време за възстановяване след здравословните проблеми, които го измъчват в последно време. Очакванията са Мусиала да се завърне в състава за втория мач на баварците срещу Шалке 04 на 5 септември.

20-годишният футболист предизвика сериозно притеснение по време на контролата с Хайденхайм, когато за кратко загуби съзнание. Впоследствие му беше поставена рядката диагноза „неврологична дисфункция“.

Самият Мусиала побърза да успокои феновете си чрез социалните мрежи, като обясни, че състоянието е временно и се проявява изключително рядко, без да представлява риск за здравето му.

Старши треньорът на Байерн Венсан Компани също коментира ситуацията, като допусна, че проблемите може да са свързани с промените в тренировъчния режим на Мусиала през последния период.