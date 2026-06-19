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България с 36 атлети на Балканиадата във Волос, Александра Начева и Лиляна Георгиева отпаднаха в последния момент

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Божидар Саръбоюков ще се изправи срещу олимпийския шампион Милтиадис Тентоглу, а националният тим ще бъде представен от 36 състезатели на първенството в Гърция

България с 36 атлети на Балканиадата във Волос, Александра Начева и Лиляна Георгиева отпаднаха в последния момент
Снимка: БТА

Националният отбор на България по лека атлетика отпътува за гръцкия град Волос, където през уикенда ще се проведе Балканското първенство за мъже и жени. Страната ни ще бъде представена от 36 състезатели в една от най-силните регионални надпревари на континента.

Малко преди заминаването настъпиха и промени в състава. От тима отпаднаха Александра Начева, която трябваше да участва в тройния скок, както и Лиляна Георгиева, заявена за дисциплините на 1500 и 3000 метра. Причината за отсъствието на Георгиева е заболяване.

Сред основните надежди за медали е европейският шампион за младежи Божидар Саръбоюков. Той ще стартира в коронната си дисциплина – скок на дължина, където го очаква сериозна конкуренция в лицето на двукратния олимпийски шампион и световен първенец Милтиадис Тентоглу от Гърция.

В състава на България личат още имената на Тихомир Иванов в скока на височина, Христо Илиев в спринта на 100 метра, Никола Караманолов на 200 метра и Валентин Андреев в хвърлянето на чук.

Балканското първенство във Волос ще събере повече от 600 състезатели от над 20 държави, сред които България, Гърция, Турция, Сърбия, Румъния, Хърватия, Словения, Израел, Украйна и Кипър.

Българските атлети ще атакуват челните позиции в редица дисциплини, а част от тях ще използват надпреварата и като важна проверка преди големите международни форуми през летния сезон.

#Балканиада по лека атлетика за мъже и жени във Волос 2026 #Лиляна Георгиева #Александра Начева

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