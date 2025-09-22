Барселона с класика срещу Хетафе

Отборът на Барселона победи гостуващия Хетафе с 3:0 в среща от 5-ия кръг на испанската Ла Лига.

Срещата отново се игра на "Йохан Кройф Арена", където се събират едва 6000 зрители, тъй като реновираният клубен стадион "Камп Ноу" все още не е получил лиценз да приема мачове.

Феран Торес поведе "Блаугранас" към успеха с два гола до почивката, а през втората част Дани Олмо оформи класическата победа.

Барселона заема второ място в класирането с 13 точки, две по-малко от лидера Реал Мадрид.