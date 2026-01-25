Барселона се завърна на върха след успех над последния в Ла Лига

Шампионът на Испания Барселона се завърна на първото място в Ла Лига, след като в пореден мач от 21-ия кръг победи с 3:0 Реал Овиедо. Малко очаквано, домакините не успяха да вкарат гол преди почивката, но след паузата се развихриха и стигнаха до заслужен успех.

Дани Олмо откри резултата в 52-ата минута, а пет по-късно Рафиня удвои преднината на домакините. Финалното 3:0 оформи звездата на Барса Ламин Ямал, който се разписа 20 минути преди края след асистенция на Олмо. Фланговият футболист беше точен с атрактивен удар от въздуха.

Благодарение на успеха момчетата на Ханзи Флик събраха на сметката си 52 точки и се върнаха на лидерската позиция, която отстъпиха снощи след успеха на Реал Мадрид над Виляреал. „Кралския клуб“ е втори с точка по-малко.

Реал Овиедо остава на последното място в класирането с едва 13 точки на сметката си. В следващия кръг Барселона гостува на Елче, а Овиедо приема Жирона.