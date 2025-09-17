БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бленджини: Горд съм с моите играчи
Бленджини: Горд съм с моите играчи

Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Селекционерът предупреди, че отборът не трябва да се главозамайва.

Джанлоренцо Бленджини
Снимка: bgvolleyball.com
Италианският специалист Джанлоренцо Бленджини остана доволен от третия успех на България на световното първенство по волейбол. Селекционерът обаче предупреди, че вече мисли за следващия мач и отборът не трябва да се главозамайва.

"Може да изглежда лесно, но този тъп мачове е различен и труден. Трудно е да се играе и аз съм горд с моите играчи. Те намериха точното отношение още в началото. След два спечелени гейма останахме концентрирани и в третия. Сервирахме много добре, отлични бяхме във всеки елемент. Не си мислете, че това е лесен двубой и резултатът ме бива да ви заблуждава", каза италианецът.

"Не знам наистина какви изводи да си направя. Имаме някои идеи, но главната бе за мислим за днешния мач. Ясно е, че във всеки двубой можем да страдаме и ще страдаме. Всеки може да мисли каквото си иска, но знам, че трябва да останем фокусирани и да правим това, което трябва", завърши Бленджини.

Пълен напред! България отвя и Чили на световното първенство
3/3 от за селекцията на Джанлоренцо Бленджини, която спечели своята...
Чете се за: 02:52 мин.
#Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г. #Джанлоренцо Бленджини

