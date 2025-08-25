БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 00:52 мин.
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам...
Чете се за: 03:22 мин.
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Борислав Младенов с първа тренировка за Апоел Тел Авив в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Българинът се включи в официалния старт на подготовката на израелците.

Борислав Младенов с първа тренировка за Апоел Тел Авив в София
Снимка: БТА
Слушай новината

Борислав Младенов направи първа тренировка с екипа на Апоел Тел Авив. Българският национал се включи официално в официалния старт на подготовката на израелците, която започна в Спортна зала „Левски София“. Това е най-солидният трансфер в кариерата на крилото.

Българинът бе представен от старши треньора на тима от Тел Авив в лицето на Димитрис Итудис в началото на тренировката. Заниманието бе уважено и от посланика на Израел в България Йоси Леви Сфари, който поздрави лично Итудис и ръководството на отбора.

Припомняме, че действащите първенци в Еврокъп ще изиграят своите домакински мачове от Евролигата в София. Причината е ситуацията, свързана с военния конфликт в Израел.

Дебютантът в турнира на богатите има уредени седем контроли. Тимът от Тел Авив ще стартира с проверките още през следващата седмица, когато ще срещне Балкан на 3 септември, а два дни по-късно ще премери сили с Рилски спортист.

След това Младенов и компания ще участват на турнир в Ботевград на 8 и 9 септември. На полуфиналите един от новите отбори в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент ще срещне Виена, а ако преодолее австрийците, на финала ще спори с победителя от унгарския Фалко Сомбатхей или Балкан.

Апоел има още предвидени контроли с местните Ирони Нес Циона на 13-и и Кирят Ата на 16-и, а на последната му е срещу гръцкия Колосос на 21-и.

Израелският тим ще дебютира в Евролигата на 30 септември, когато ще домакинства на Барселона в мач от първия кръг, който ще се изиграе в София.

Свързани статии:

Борислав Младенов: Шокиран и щастлив съм от това, което се случи
Борислав Младенов: Шокиран и щастлив съм от това, което се случи
Готов съм да покажа, че заслужавам място в отбора, заяви...
Чете се за: 04:50 мин.
Официално: Борислав Младенов облича екипа на отбор в Евролигата
Официално: Борислав Младенов облича екипа на отбор в Евролигата
Българският баскетболен национал се споразумя с дебютант в турнира...
Чете се за: 03:05 мин.
#Евролига 2025/26 #БК Апоел Тел Авив #Борислав Младенов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
1
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
4
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти повече територии в Югозапада
5
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти...
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
6
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
4
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
5
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Европейски баскетбол

Борислав Младенов: Шокиран и щастлив съм от това, което се случи
Борислав Младенов: Шокиран и щастлив съм от това, което се случи
Официално: Борислав Младенов облича екипа на отбор в Евролигата Официално: Борислав Младенов облича екипа на отбор в Евролигата
Чете се за: 03:05 мин.
Гершон Ябуселе е решен на всичко, за да изведе Франция до златото на Евробаскет 2025 Гершон Ябуселе е решен на всичко, за да изведе Франция до златото на Евробаскет 2025
Чете се за: 07:05 мин.
Баскетболните националки до 16 г. намериха място в Топ 8 на европейското в Истанбул Баскетболните националки до 16 г. намериха място в Топ 8 на европейското в Истанбул
Чете се за: 01:15 мин.
Френският център Венсан Поарие пропуска и старта на Евролигата Френският център Венсан Поарие пропуска и старта на Евролигата
Чете се за: 01:02 мин.
Росен Барчовски: Утрото е по-мъдро от вечерта Росен Барчовски: Утрото е по-мъдро от вечерта
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг,...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството Президентът Румен Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене - "с кеф бих ги почерпил от тази вода" Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене - "с кеф бих ги почерпил от тази вода"
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Млада жена почина след раждане в болница в Русе Млада жена почина след раждане в болница в Русе
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тинейджъри в капана на...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
СОС даде единодушно зелена светлина на кмета Васил Терзиев за избор...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ