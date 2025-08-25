Борислав Младенов с първа тренировка за Апоел Тел Авив в София

Борислав Младенов направи първа тренировка с екипа на Апоел Тел Авив. Българският национал се включи официално в официалния старт на подготовката на израелците, която започна в Спортна зала „Левски София“. Това е най-солидният трансфер в кариерата на крилото.

Българинът бе представен от старши треньора на тима от Тел Авив в лицето на Димитрис Итудис в началото на тренировката. Заниманието бе уважено и от посланика на Израел в България Йоси Леви Сфари, който поздрави лично Итудис и ръководството на отбора.

Припомняме, че действащите първенци в Еврокъп ще изиграят своите домакински мачове от Евролигата в София. Причината е ситуацията, свързана с военния конфликт в Израел.

Дебютантът в турнира на богатите има уредени седем контроли. Тимът от Тел Авив ще стартира с проверките още през следващата седмица, когато ще срещне Балкан на 3 септември, а два дни по-късно ще премери сили с Рилски спортист.

След това Младенов и компания ще участват на турнир в Ботевград на 8 и 9 септември. На полуфиналите един от новите отбори в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент ще срещне Виена, а ако преодолее австрийците, на финала ще спори с победителя от унгарския Фалко Сомбатхей или Балкан.

Апоел има още предвидени контроли с местните Ирони Нес Циона на 13-и и Кирят Ата на 16-и, а на последната му е срещу гръцкия Колосос на 21-и.

Израелският тим ще дебютира в Евролигата на 30 септември, когато ще домакинства на Барселона в мач от първия кръг, който ще се изиграе в София.