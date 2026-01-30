БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Браян Переа: Дойдох в Левски да давам най-доброто от себе си

Не се поколебах да кажа "да", нямах друга опция, коментира новото попълнение на "сините".

Браян Переа: Дойдох в Левски да давам най-доброто от себе си
Снимка: levskivc.bg
Слушай новината

Хуан Переа сподели, че е станал част от Левски, за да даде най-доброто от себе си и се надява да зарадва всички. Колумбиецът, който за последно защитаваше цветовете на Локомотив Пловдив, осъществи трансфер в посока „сините“ само преди ден.

Нападателят даде интервю пред клубната телевизия на столичния тим, където говори и за първите си впечатления.

Благодаря за посрещането, чувствам се страхотно. Не се поколебах да кажа "да", нямах друга опция“.

Към момента той няма да може да дебютира за новия си отбор в началото на другата седмица в мача за Суперкупата на България с Лудогорец, но ще стиска палци на своите съотборници.

"Надявам се отборът да победи. Заслужава го! Ако имам възможност да бъда там, ще бъде добре. Ако ли не, ще подкрепям отбора. Благодаря на феновете за всички съобщения, които получих тези дни. Ще дам най-доброто от себе си и от там ще дойдат резултатите. Те нека продължават да подкрепят отбора. Знам, че фенската маса е голяма. Аз дойдох да играя, да давам най-доброто от себе си и се надявам да зарадвам всички", добави новото попълнение на столичния тим.

26-годишният футболист ще носи номер 9 с който на терена са доминирали редица легенди на "сините", включително Георги Аспарухов.

"Не, не го знаех, докато този следобед ми разказаха историята на номер 9. Рабира се, ще се постарая да се отблагодаря по възможно най-добрия начин", заяви Переа.

