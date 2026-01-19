БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
Президентът Радев ще направи обръщение към българския...
Чете се за: 00:15 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Царят на Мелбърн отново триумфира – победа №100 за Джокович

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Запази

Сърбинът с първи официален двубой от ноември насам.

Новак Джокович
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Новак Джокович отбеляза триумфално завръщане на най-успешния си турнир, след като записа нова историческа страница на Откритото първенство на Австралия.

Бившият №1 в ранглистата изигра почти безгрешен мач и победи испанеца Педро Мартинес с 6:3, 6:2, 6:2, с което постигна своята 100-а победа в кариерата на Australian Open. Рекордьорът с 10 титли в Мелбърн вече е само на две победи от това да задмине Роджър Федерер по най-много спечелени мачове в историята на турнира (102).

Джокович вече има по 100 и повече победи на три различни турнира от Големия шлем – Australian Open, Уимбълдън и „Ролан Гарос“, постижение, което остава уникално в историята на мъжкия тенис.

Сърбинът се класира за втория кръг при своето 19-о поредно участие в Мелбърн и там ще срещне 23-годишния италиански квалификант Франческо Маестрели. Дебютантът в основната схема на турнир от Шлема елиминира Терънс Атман след петсетов трилър – 6:4, 3:6, 6:7(4), 6:1, 6:1.

Въпреки въпросителните около физическото му състояние, особено след проблемите през миналия сезон, Джокович демонстрира отлична подвижност и увереност. В първия си двубой срещу Мартинес и първи официален мач след титлата в Атина през ноември, 38-годишният сърбин доминираше от основната линия и реализира повече от три пъти повече печеливши удари от съперника си – 49 срещу 14.

През миналия сезон Джокович достигна до полуфиналите и на четирите турнира от Големия шлем, а пътят му към рекордна 11-а титла в Мелбърн може да премине през евентуален полуфинал срещу двукратния действащ шампион Яник Синер.

Във втория кръг се класира и Каспер Рууд, който победи италианеца Матиа Белучи с 6:1, 6:2, 6:4 и записа своята 50-а победа в турнири от Големия шлем. Норвежецът, който очаква първото си дете заедно със съпругата си Мария, ще се изправи срещу испанеца Жауме Мунар.

„Това беше перфектен старт на турнира, а този корт е един от любимите ми в света. Атмосферата е страхотна и е чудесно място да започнеш. Радвам се, че ще се върна тук след няколко дни. И трябва да благодаря на Мария, че ми позволи да бъда тук – тя си почива у дома и се подготвя“, коментира Рууд след двубоя.

Свързани статии:

Даниил Медведев продължава напред в Австралия, Стан Вавринка също спечели в първия кръг
Даниил Медведев продължава напред в Австралия, Стан Вавринка също спечели в първия кръг
Руснакът се справи с Йеспер де Йонг и почти 3 часа игра, докато...
Чете се за: 03:07 мин.
Алкарас започна с победа похода си към Кариерен Голям шлем
Алкарас започна с победа похода си към Кариерен Голям шлем
Испанецът преодоля съпротивата на Адам Уолтън и се класира за...
Чете се за: 03:10 мин.
#Australian Open 2026 #Новак Джокович

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
1
Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
2
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
3
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
4
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
Удължават грипната епидемия във Варна
5
Удължават грипната епидемия във Варна
Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията
6
Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Мистерия в небето над Северозападна България
4
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
5
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник
6
Мъж опитал да си купи баничка с 500-еврова фалшива банкнота в Перник

Още от: ATP

Григор Димитров започва 16-ото си участие на Australian Open срещу неудобен съперник
Григор Димитров започва 16-ото си участие на Australian Open срещу неудобен съперник
Без промяна за Григор Димитров в ранглистата на ATP Без промяна за Григор Димитров в ранглистата на ATP
Чете се за: 01:32 мин.
Даниил Медведев продължава напред в Австралия, Стан Вавринка също спечели в първия кръг Даниил Медведев продължава напред в Австралия, Стан Вавринка също спечели в първия кръг
Чете се за: 03:07 мин.
Мачът на Григор Димитров ще бъде последен от програмата във вторник Мачът на Григор Димитров ще бъде последен от програмата във вторник
Чете се за: 01:20 мин.
Алкарас започна с победа похода си към Кариерен Голям шлем Алкарас започна с победа похода си към Кариерен Голям шлем
Чете се за: 03:10 мин.
Александър Зверев започна с победа на Откритото първенство на Австралия Александър Зверев започна с победа на Откритото първенство на Австралия
Чете се за: 04:32 мин.

Водещи новини

Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Над 3200 проверки от началото на годината извърши НАП, наложи санкции за 125 000 евро Над 3200 проверки от началото на годината извърши НАП, наложи санкции за 125 000 евро
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Грипна епидемия в Бургас? Грипна епидемия в Бургас?
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Домашен арест за четиримата обвиняеми за кражба на около 7 тона дизелово гориво Домашен арест за четиримата обвиняеми за кражба на около 7 тона дизелово гориво
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Испания потъва в траур
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са да се...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Ще извади ли ЕС "търговската базука" срещу САЩ?
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ