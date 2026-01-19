Царят на Мелбърн отново триумфира – победа №100 за Джокович

Новак Джокович отбеляза триумфално завръщане на най-успешния си турнир, след като записа нова историческа страница на Откритото първенство на Австралия.

Бившият №1 в ранглистата изигра почти безгрешен мач и победи испанеца Педро Мартинес с 6:3, 6:2, 6:2, с което постигна своята 100-а победа в кариерата на Australian Open. Рекордьорът с 10 титли в Мелбърн вече е само на две победи от това да задмине Роджър Федерер по най-много спечелени мачове в историята на турнира (102).

Джокович вече има по 100 и повече победи на три различни турнира от Големия шлем – Australian Open, Уимбълдън и „Ролан Гарос“, постижение, което остава уникално в историята на мъжкия тенис.

Сърбинът се класира за втория кръг при своето 19-о поредно участие в Мелбърн и там ще срещне 23-годишния италиански квалификант Франческо Маестрели. Дебютантът в основната схема на турнир от Шлема елиминира Терънс Атман след петсетов трилър – 6:4, 3:6, 6:7(4), 6:1, 6:1.

Въпреки въпросителните около физическото му състояние, особено след проблемите през миналия сезон, Джокович демонстрира отлична подвижност и увереност. В първия си двубой срещу Мартинес и първи официален мач след титлата в Атина през ноември, 38-годишният сърбин доминираше от основната линия и реализира повече от три пъти повече печеливши удари от съперника си – 49 срещу 14.

През миналия сезон Джокович достигна до полуфиналите и на четирите турнира от Големия шлем, а пътят му към рекордна 11-а титла в Мелбърн може да премине през евентуален полуфинал срещу двукратния действащ шампион Яник Синер.

Във втория кръг се класира и Каспер Рууд, който победи италианеца Матиа Белучи с 6:1, 6:2, 6:4 и записа своята 50-а победа в турнири от Големия шлем. Норвежецът, който очаква първото си дете заедно със съпругата си Мария, ще се изправи срещу испанеца Жауме Мунар.