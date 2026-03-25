Димитър Кузманов отпадна от Чалънджъра в Сплит

Димитър Кузманов отпадна от турнира „Чалънджър" в Сплит след загуба от квалификанта Андрей Недич (Босна и Херцеговина) 6:7(10), 1:6.

Решителен за изхода на мача се оказа първия сет, продължил час и 42 минути!!! Мико пропусна два сетбола при 5:4 и още два в тайбрека (при 7:6 и 8:7), след което рухна физически и взе само гейм във втората част.

В турнира на двойки за четвъртфинал се класира Антъни Генов, който играе в тандем с британеца Фан Бейс. Двамата биха с 4:6, 6:4, 10-7 Габриел Кампаня Лий (Корея) и Олексий Крутих (Украйна).

На турнира в Сплит продължава участие и Александър Василев, който в четвъртък играе срещу Елиаким Кулибали (Кот д′Ивоар) за място на четвъртфиналите на сингъл.