До 20° в София утре, в средата на седмицата – ново застудяване

През втората половина на новата седмица предстои ново застудяване и отново ще вали. Преди това и през следващото денононощие ще бъде почти безоблачно. Минималните температури ще са между 4° и 9°, в София – около 5°, по Черноморието – от 9° до 11°, а максималните - между 20° и 25°, в София – около 20°, на морския бряг – между 16° и 20°. Временни увеличения на облачността ще има в следобедните часове, но вероятността за валежи е малка.

Ще духа слаб до умерен вятър с посока от запад-северозапад, който през втората половина на деня по Черноморието ще се ориентира от юг-югозапад и ще се усили.

Добри условия за туризъм в планините утре. Ще бъде слънчево, с повече облаци през втората половина на деня, но почти без валежи. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, по високите части – от север.

По-топло от обичайното за сезона и предимно слънчево ще бъде утре и навсякъде на Балканите, както и в Италия, Франция и Испания. Валежи от дъжд се очакват в Португалия, Австрия и Полша, където и температурите рязко ще се понижат.

Съществено застудяване предстои и в страните от Централна Европа.

И у нас през следващите дни от северозапад ще прониква по-студен въздух и постепенно ще застудява.

До сряда ще се понижават само максималните температури, но след това понижение предстои и при минималните. Ще бъде предимно облачно, но във вторник и сряда ще превалява все още предимно слабо и главно в източните и планинските райони.

В четвъртък и петък валежи от дъжд ще има на повече места в страната, а в отделни северни и планински райони ще превали и сняг.