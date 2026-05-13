БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 10:35 мин.
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Чете се за: 02:02 мин.
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на...
Чете се за: 03:20 мин.
НСО сваля охраната и на Бойко Борисов
Чете се за: 02:02 мин.
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Чете се за: 01:15 мин.
Румен Радев: Тепърва започва същинската работа за...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Доставени са над 22 хиляди теста за рак на маточната шийка

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Запази

От здравното министерство все още не са обявили старта на скрининговата програма

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Над 1 000 жени годишно у нас чуват диагнозата рак на маточната шийка. Смъртността в България е почти два пъти по-висока от средното за ЕС. Сред челните места сме и по заболеваемост и смъртност от рак на дебелото черво. Програми за ранно откриване на двете заболявания трябваше да започнат миналата есен, но още се чакат.

Масовото безплатно тестване за ранно откриване на рак на маточната шийка и дебелото черво не започна миналата година, заради обжалване на обществената поръчка за тестове. Над 22 хиляди теста за рак на маточната шийка вече са доставени. Идеята е, те да се раздават безплатно. Дамите да ги използват в домашни условия и да носят пробите в лаборатория. Експертите спорят дали това е достатъчно за начало на скрининга у нас.

Доц. Илия Карагьозов, акушер-гинеколог: „Скрининг в страна с лоши показатели като България трябва да започне с гинеколог. Да се вземе цервикален тест, а не от влагалището за HPV тестуване и да бъде огледана, за да може при негативен тест ако реши да си прави вагинален тест със самостоятелно пробовземане - за нея той да бъде безопасен.“

Д-р Николай Брънзалов, председател на БЛС: „Другата основна съпротива беше, че така наречено само пробовзимане при дамите не е правилният метод. Не, той е според СЗО. Колегата е гинеколог естествено, че ще каже, че гинеколозите трябва да. Но нека да задам риторичен въпрос - всяка българка ли е съгласна да отиде на гинеколог, за да си направи съответното скринингово изледване.“

Ден преди смяната на властта служебният здравен министър Околийски предложи за обществено обсъждане двете скринингови програми. В тази за рак на маточната шийка самостоятелно пробовземане се препоръчва за част от жените. В страната вече са доставени и над 50 хиляди теста ранно откриване на рак на дебелото черво.

Проф. Галина Куртева, онколог: „Смисълът на скрининга на дебелото черво е да откриваме болните в ранен стадий, когато можем да им помогнем. Единствената причина, с която сме на последно място в ЕС е по смъртност от онкологични заболявания във всички страни тя намалява, в България се увеличава. Това е, защото нищо не правим за ранно откриване на туморите."

Министерство на здравеопазването: „Ще бъдат проведени и необходимите работни срещи с всички ангажирани страни и експертни структури, включително представители на Българския лекарски съюз, експертните съвети и работните групи, след което ще бъдат взети решения относно последващите действия и организацията по изпълнение на програмите."

От здравното министерство не отговориха кога ще стартират програмите. Министърът ще се запознае с документацията и ще се срещне с представители на лекарския съюз и на експертните съвети.

#на скрининговата програма #старта #не са обявили #над 22 хиляди теста #доставени са #Здравното министерство #рак на маточната шийка

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
1
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
2
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
3
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов
4
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски...
Правителството търси спешен изход от кризата с пръскането срещу комари
5
Правителството търси спешен изход от кризата с пръскането срещу комари
Първият полуфинал на "Евровизия": 10 държави се класираха напред
6
Първият полуфинал на "Евровизия": 10 държави се класираха...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Общество

Десетки фалшиви здравни книжки за работа в заведения са открити във Варна
Десетки фалшиви здравни книжки за работа в заведения са открити във Варна
България с втори най-голям икономически растеж в ЕС през първото тримесечие на 2026 г., сочат данни на Евростат България с втори най-голям икономически растеж в ЕС през първото тримесечие на 2026 г., сочат данни на Евростат
Чете се за: 02:40 мин.
Депутатите не приеха създаването на временна комисия за случая „Петрохан“ Депутатите не приеха създаването на временна комисия за случая „Петрохан“
Чете се за: 02:25 мин.
Национална научна конференция, посветена на 150 години от Априлското въстание събира учени в Разлог Национална научна конференция, посветена на 150 години от Априлското въстание събира учени в Разлог
Чете се за: 03:10 мин.
Борбата със спекулата и високите цени – на фокус в Народното събрание Борбата със спекулата и високите цени – на фокус в Народното събрание
Чете се за: 05:07 мин.
Недостигът на шофьори в автобусния транспорт се задълбочава Недостигът на шофьори в автобусния транспорт се задълбочава
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 10:35 мин.
У нас
Борисов и Пеевски вече са без охрана и от НСО и от МВР Борисов и Пеевски вече са без охрана и от НСО и от МВР
Чете се за: 08:10 мин.
У нас
Задържаха за 72 часа шофьора на автобуса от катастрофата на АМ "Хемус" Задържаха за 72 часа шофьора на автобуса от катастрофата на АМ "Хемус"
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Установени са замърсени подземни води след взрива в Горна Оряховица Установени са замърсени подземни води след взрива в Горна Оряховица
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Чете се за: 02:02 мин.
Заради гастроентерит: Повече от 1000 души са блокирани на круизен...
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Депутатите не приеха създаването на временна комисия за случая...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Правителството търси спешен изход от кризата с пръскането срещу комари
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ