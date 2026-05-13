Доставени са над 22 хиляди теста за рак на маточната шийка

Над 1 000 жени годишно у нас чуват диагнозата рак на маточната шийка. Смъртността в България е почти два пъти по-висока от средното за ЕС. Сред челните места сме и по заболеваемост и смъртност от рак на дебелото черво. Програми за ранно откриване на двете заболявания трябваше да започнат миналата есен, но още се чакат.

Масовото безплатно тестване за ранно откриване на рак на маточната шийка и дебелото черво не започна миналата година, заради обжалване на обществената поръчка за тестове. Над 22 хиляди теста за рак на маточната шийка вече са доставени. Идеята е, те да се раздават безплатно. Дамите да ги използват в домашни условия и да носят пробите в лаборатория. Експертите спорят дали това е достатъчно за начало на скрининга у нас.

Доц. Илия Карагьозов, акушер-гинеколог: „Скрининг в страна с лоши показатели като България трябва да започне с гинеколог. Да се вземе цервикален тест, а не от влагалището за HPV тестуване и да бъде огледана, за да може при негативен тест ако реши да си прави вагинален тест със самостоятелно пробовземане - за нея той да бъде безопасен.“ Д-р Николай Брънзалов, председател на БЛС: „Другата основна съпротива беше, че така наречено само пробовзимане при дамите не е правилният метод. Не, той е според СЗО. Колегата е гинеколог естествено, че ще каже, че гинеколозите трябва да. Но нека да задам риторичен въпрос - всяка българка ли е съгласна да отиде на гинеколог, за да си направи съответното скринингово изледване.“

Ден преди смяната на властта служебният здравен министър Околийски предложи за обществено обсъждане двете скринингови програми. В тази за рак на маточната шийка самостоятелно пробовземане се препоръчва за част от жените. В страната вече са доставени и над 50 хиляди теста ранно откриване на рак на дебелото черво.

Проф. Галина Куртева, онколог: „Смисълът на скрининга на дебелото черво е да откриваме болните в ранен стадий, когато можем да им помогнем. Единствената причина, с която сме на последно място в ЕС е по смъртност от онкологични заболявания във всички страни тя намалява, в България се увеличава. Това е, защото нищо не правим за ранно откриване на туморите." Министерство на здравеопазването: „Ще бъдат проведени и необходимите работни срещи с всички ангажирани страни и експертни структури, включително представители на Българския лекарски съюз, експертните съвети и работните групи, след което ще бъдат взети решения относно последващите действия и организацията по изпълнение на програмите."

От здравното министерство не отговориха кога ще стартират програмите. Министърът ще се запознае с документацията и ще се срещне с представители на лекарския съюз и на експертните съвети.