Два златни и четири бронзови медала за България в първия ден от турнира "Дан Колов - Никола Петров"

Два златни и четири бронзови медала спечелиха българските състезатели в първия ден на международния турнир по борба "Дан Колов - Никола Петров", който се провежда в зала "Колодрома" в Пловдив. Надпреварата ще продължи до събота.

Титли спечелиха Светослав Николов в категория до 82 кг. класически стил, както и Ахмед Батаев в категория до 92 кг. при свободния. На финала Николов надделя над Волдимир Яковлиев от Украйна с 2:1, а натурализираният руснак победи турчина Фатих Алтънбаш с 5:2.

"И друг път е имало много участници, но имаше един момент, когато турнирът се правеше на неподходящи дати и се засичаше с други големи турнири. Сега се съобразихме и може би това допринесе да има толкова много хора. По този начин си правим проверка за европейското първенство", коментира председателят на Българската федерация по борба Станка Златева.

Близо година по-късно отново за България ще се борят олимпийският шампион Семен Новиков и европейският първенец Кирил Милов. На тепиха в Пловдив ще излязат и водещите български състезателки при жените - Биляна Дудова и Юлияна Янева.

