Софийският районен съд остави в ареста единият от 19-годишните младежи, задържан за заснемане на видео с блудство с 15-годишно момче в края на октомври.

Другият младеж остава под домашен арест заради здравословни проблеми. По време на заседанието той е получил пристъп. Наложи се намеса на екип на Спешна помощ в съдебната зала.

Младежът беше задържан вчера за сексуална принуда на 16-годишно момче на спирка в столичния квартал "Младост" през септември.

Снимки:БТА

И двамата арестувани и пострадалите момичета са от една компания.

Съдът е преценил, че има достатъчно доказателства, че задържаните са извършили деянията.