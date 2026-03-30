Една титла и общо пет медала за България от Световната купа по художествена гимнастика в София

Българските състезателки завоюваха една титла и общо пет медала от Световната купа по художествена гимнастика в София. Надпреварата е първа от тазгодишната серия от четири турнира, включени във веригата, които ще служат като квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Останалите ще бъдат в Ташкент (10-12 април), Баку (17-19 април) и Милано (10-12 юли). Същият формат ще бъде запазен и през следващата година.

България беше представена на родна земя в индивидуалната надпревара от Стилияна Николова и Ева Брезалиева и от ансамбъл жени в състав София Иванова, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова.

Родните грации завоюваха пет медала - един златен, два сребърни и два бронзови, като имаше много силни изигравания, но и много сериозни грешки.

В многобоя Стилияна Николова водеше до последния уред и след допусната грешка на лента се класира на второ място.

Ансамбълът се пребори за бронз в многобоя, но на финалите допусна сериозни грешки особено на съчетанието с три обръча и два чифта бухалки и остана без отличие в последния ден.

Ева Брезалиева изигра вихрени бухалки и заслужено стана шампионка на финала на този уред, а Стилияна Николова завоюва бронзовото отличие.

След среброто в многобоя, Николова взе и сребърен медал на финала на топка.

В турнира участваха 89 индивидуални гимнастички от 52 държави, както и 22 ансамбъла.