Естония излиза с петима нови играчи за последните два мача от Лигата на нациите през ноември

Пет са новите лица в националния отбор на Естония по футбол за последните два мача от Лигата на нациите през ноември, в сравнение с отбора, който изигра четирите мача през септември и октомври. Старши треньорът Юрген Хен е изключил от списъка в сравнение с първите срещи седем души, в това число не е повикан и Йонас Там – снажният бивш защитник на Ботев (Пловдив). Така групата за последните два мача в група С/4 на турнира Лига на нациите включва 25 човека.

Поради контузии, заболявания и липса на време за възстановяване липсват Рауно Сапинен, Власи Синявски, Мартен Кууск, Маркус Соометс, както и голмайсторът на тима Хенри Аниер (Пайде Линаамеесконд), а също и Роби Саарма. Освен Йонас Там, по треньорско решение също така липсват Мартин Веткал, Сандер Аламаа и Алекс Матиас Там. Новите лица са Михаил Колобов и Владислав Крейда, които имат по един или два мача за Балтийската купа, а Роко Роберт Шейн, Никита Михайлов и Мартен-Крис Паалберг се завръщат след известно отсъствие. 30-годишният Сапинен, който носи екипа на Олимпиакос (Никозия) в кипърското първенство, има 17 попадения в 65 мача и отсъствието му също е удар по атакуващата сила на отбора.

Естонският отбор, който е събрал шест точки от четири мача досега и е на второ място в груповата фаза на Лигата на нациите, ще започне мачовия прозорец като гост срещу Люксембург на 13 ноември от 21:45 часа. Вторият и последен мач от груповата фаза ще се проведе на 16 ноември от 19:00 часа на „А. Льо Кок Арена“ срещу България. Първата среща между двете страни на 29-и септември в Пловдив завърши 0:0, а след нея тогавашният национален селекционер на България Александър Димитров подаде оставката си.

Най-големият талант с естонски корени обаче – Софиян Гурам от германския Херта (Берлин) е отказал да играе. Гурам, който е с баща мароканец и майка естонка е решил да приеме поканата от младежкия отбор на Германия. 20-годишният халф има 9 мача от 10 възможни и 2 асистенции за лидера във Втора Бундеслига и може да представлява Германия, тъй като е роден на територията на страната, без значение отсъствието на кръвна връзка в произхода.

Талантът беше обект на много дълго търсене от страна на Естония, като лично президентът на федерацията Айвар Похлак ходи до Берлин, за да го кани да играе за страната. Преди това и треньорът е говорил няколко пъти, но явно Естония е последна опция за него.

„През годината сме били в контакт с него доста, разговаряхме, бях на място и обсъждахме евентуалното му бъдеще с националния отбор“, каза старши треньорът на естонския национален отбор Юрген Хен на пресконференцията, на която беше обявен съставът на националния отбор. „През последните седмици той изрази интерес първо към младежките отбори на Мароко. А сега миналия четвъртък, когато му се обадих отново, той ми каза, как младежкият отбор на Германия му е изпратил покана. Явно е имал няколко варианта и е взел решение, което не включва Естония“.

Състав на Естония за мачовете срещу Люксембург и България от Лигата на нациите през ноември 2026 година:

Вратари

Карл Якоб Хайн (Вердер Бремен, Германия), Матвей Игонен (Дегерфорш, Швеция), Карл Андре Валнер (Левадия Талин)

Защитници

Карол Метс (Бохум, Германия), Максим Паскотши (Гент, Белгия), Франк Лийвак, Танел Таммик, Йозеф Салисте и Расмус Пеетсон (всички от Левадия Талин), Ерко Йоне Тьоюгяс (Халмстад, Швеция), Майкъл Шьонинг-Ларсен (Килмарнък, Шотландия), Михаил Колобов (Флора Талин), Никита Михайлов (Земплин Михаловце, Словакия)

Полузащитници

Maтиас Кейт и Патрик Kристал (и двамата от Тун, Швейцария), Мартин Милер (Пайде Линамеесконд), Маркус Поом (Тренчин, Словакия), Михкел Айнсалу и Maксимилиан Скворцов (и двамата от Левадия Талин), Кевор Палуметс (Кошице, Словакия), Роко Роберт Шейн (Портсмут, Англия), Владислав Крейда (Флора Талин)

Нападатели

Карел Мустмаа (Чукарички, Сърбия), Матиас Меннилаан (Номе Калю), Мартен-Крис Паалберг (Сент Етиен, Франция)