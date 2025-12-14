Еврото и Португалия: 24 години по-късно – икономически растеж и рекорден туризъм

Португалия и нейната столица Лисабон посрещат коледните празници с бляскава атмосфера, но в условията нарастващо социално напрежение, довело до национална стачка тази седмица. Като част от еврозоната вече близо 24 години страната отдава дължимото на единната европейска валута за притока на туристи и ръста на икономиката, но хората не са доволни от доходите си.

В уютните улички и централните площади на Лисабон коледният дух е в разгара си, а броят на туристите бележи рекордни нива. В приказните дървени къщички се предлага всичко – от ръчно изработени украшения до традиционни сладки и гинжиня – известна португалска черешова напитка. Празничните пазари, заедно с коледен влак и много музика, създават коледното настроение в града.

Жител на Лисабон: „Цените са достъпни, храната е вкусна, има много голямо разнообразие на красиви коледни сувенири и типични за Португалия изделия, като чантите и портмонетата от корк например, а също и красивите керамични изделия. На едно място е събран целият дух на Португалия.“

Инфлацията през 2025 г. в Португалия е умерена. Индексът на потребителските цени отчита годишно покачване от около 2,2% през ноември, което е най-ниското ниво за последните месеци. Страната е сред първите 12 държави, приели еврото като единна валута още през 2002 година.

24 години по-късно списание „Икономист“ обяви Португалия за най-добрата икономика в Европа за две поредни години. Експертите са единодушни, че единната европейска валута е увеличила многократно притока на туристи и е довела до отлични икономически резултати.

Антонио де Соуза – бивш гуверньор на централната банка на Португалия: „Към днешна дата близо 85–90 процента от хората в страната са убедени привърженици на еврото.“

Въпреки това, разходите за живот в Лисабон остават значителни – средно на месец те могат да надхвърлят 1000 евро на човек, а за тричленно семейство – над 3000 евро, без включен наем.

Антонио де Соуза – бивш гуверньор на централната банка на Португалия: „Хората обаче не винят за това еврото, а правителството.“

Цените на жилищата и наемите в Лисабон са по-високи в сравнение с останалата част на Португалия.

Жител на Лисабон: „Невъзможно е вече да се купи жилище.“

Затова една от най-дискутираните теми в страната остава възможността за закупуване на жилище и бюджетният дефицит. И въпреки че успяват да контролират инфлацията, социалният натиск върху правителството расте – особено по въпросите за заплатите, заетостта и правата на работниците. Това пролича ясно с националната стачка на 11 декември, която парализира транспорта, здравните услуги и училищата в цялата страна.