Фалшивите лекарства за отслабване идват предимно от страни извън ЕС, посочи Богдан Кирилов

Фалшивите лекарства за отслабване идват предимно от страни извън ЕС, посочи Богдан Кирилов
Фалшивите лекарства за отслабване идват предимно от страни извън ЕС. Това стана ясно от думите на Богдан Кирилов - изпълнителен директор на Изпълнителна дирекция по лекарствата, който гостува в "Денят започва".

"В голяма част от случаите IP адресите са на териториите на други държави, предимно в страни извън ЕС. Основният начин за доставка към пациентите е чрез куриерски компании. Обикновено, за да се стигне до истинските организатори на тези действия е необходим доста сериозен ресурс, работим съвместно с ГДБОП. През последните 2-3 седмици зачестиха сигналите за такъв тип дейност от хора, които са видели обява за такъв тип лекарствени продукти, или са закупили такива", обясни Кирилов.

Той подчерта, че купуването на такива лекарства крие сериозен риск.

"Миналата седмица Европейската агенция алармира гражданите да бъдат много бдителни, когато искат да купят лекарски продукт, който се продава онлайн. Действащата нормативна уредба у нас позволява търговия на лекарства онлайн само на лекарства без рецепта. Наблюдава се разпространение на лекарствени продукти, които са по лекарско предписание за сериозни хронични заболявания и именно това създава доста сериозен риск. Това, което су установява и в държавите от ЕС, включително и в България, е, че в предлаганите продукти много често не се съдържа обявената на опаковката активна съставка, не се знае точно какво е съдържанието. Така че дали се касае за липса на ефект или потенциален риск от вещество, което не е известно, това категорично води до много сериозен риск върху здравето на пациентите. В Агенцията по лекарствата в тази връзка извършваме регулярен мониторинг в координация с МВР."

