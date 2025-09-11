Фалшивите лекарства за отслабване идват предимно от страни извън ЕС, посочи Богдан Кирилов

Фалшивите лекарства за отслабване идват предимно от страни извън ЕС. Това стана ясно от думите на Богдан Кирилов - изпълнителен директор на Изпълнителна дирекция по лекарствата, който гостува в "Денят започва".

"В голяма част от случаите IP адресите са на териториите на други държави, предимно в страни извън ЕС. Основният начин за доставка към пациентите е чрез куриерски компании. Обикновено, за да се стигне до истинските организатори на тези действия е необходим доста сериозен ресурс, работим съвместно с ГДБОП. През последните 2-3 седмици зачестиха сигналите за такъв тип дейност от хора, които са видели обява за такъв тип лекарствени продукти, или са закупили такива", обясни Кирилов.

Той подчерта, че купуването на такива лекарства крие сериозен риск.