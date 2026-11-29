Викторио Младенов, който защити приятелката си по време на нападението над привържениците на Левски на стадион „Велодром“ в Марсилия и пое тежките удари на ултрасите, изрази благодарност към всички, които са му помогнали след инцидента.

Той благодари на лекарите, на близките си, на клуба и на всички институции и хора, които му помогнаха да се прибере.

Публикацията му в социалните мрежи:

Приятели,

Пиша тези редове, за да ви благодаря от сърце за хилядите съобщения, обаждания и молитви през последните дни. Подкрепата, която получавам от вас – от „синята“ общност и от съвсем непознати хора в цяла България ми дава огромна сила.

В онзи ад на „Велодром“ нямах време да мисля. Направих единственото, което сърцето и съвестта ми подсказаха. Не се смятам за герой. Вярвам, че всеки човек на мое място би постъпил по същия начин.

Благодаря на лекарите, на близките ми, на клуба и на всички институции и хора, които помогнаха да се приберем у дома. Насилието няма място нито на стадиона, нито никъде другаде. Пазете се и не оставайте безразлични един към друг! Само Левски!