Българският футболен съюз съвместно с Българската професионална футболна лига взе решение за отлагането на срещата между Ботев Враца и Лудогорец.

Решението е продиктувано от тежката метеорологична обстановка в Северна България, обявения червен код за опасно време в част от засегнатите области, обилните снеговалежи и натрупаната значителна снежна покривка.

Двубоят, първоначално насрочен за 28 ноември, вече бе отложен с 24 часа по решение на главния съдия. Продължаващата тежка метеорологична обстановка налага повторното му отлагане.

Водещ при вземането на решението е приоритетът за гарантиране на здравето и безопасността на футболистите, длъжностните лица и всички ангажирани с организацията и провеждането на срещите. Отчетени са както състоянието на терените, така и затруднените условия за придвижване в засегнатите райони.

Новата дата и начален час за провеждането на двубоя ще бъдат определени и обявени допълнително.