Георги Павлов: В момента няма никакви проблеми и работим заедно за бъдещето

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов заяви на церемонията по награждаването на призьорите в анкетата на списание "Атлетика" за "Атлет и Атлетка на България", че предстои много важна година, както в организационен план, така и в спортно-технически.

"Започваме годината с награда и Дай Боже да я завършим с награди. Предстои важна година за българската лека атлетика. Важна година, както в организационен план, така и в спортно-технически. Вече имах възможността да кажа за организационния плат, че това ни е първа година - ново ръководство, нов екип. Работим много сериозно, а основното, което искаме да направим през тази нова година е медийното развитие и разпознаваемостта на атлетиката да бъде на по-добро ниво. В спортно-технически план, знаете, чакаме Световно първенство в зала, чакаме лятото Световно първенство за юноши, Европейски първенства, има много състезания. Аз съм обнадежден, че това младо поколение, което се гради в последните години, ще започне дава плодове", коментира Павлов.

"Поставих си един такъв амбициозен план около 20 топ атлети, които имаме, а като казвам топ атлети - това са атлети, които покриват критериите на Министерството на младежта и спорта за олимпийска подготовка, да им намерим през приятели и спонсори финансиране. Под финансиране имам предвид заплати и но не заплати за месец, два или за година, а до Олимпиадата в Лос Анджелис. Вече на около 12-12 деца сме намерили такива заплати. Ще ги обявим официално по нашите канали", каза още президентът на Българската федерация по лека атлетика.

"За първите месеци на управлението си поставям оценка "6+". Всичко е изпълнено. Най-важното, което беше и най-голямото обещание беше да се създадат комисии по различни видове дисциплини, които да решават съдбата на всичко що е спортно-техническо, за да може решенията да се взимат при тях, в дискусии. Благодарен съм на всички треньори, които се включиха в тези комисии. Вече се взимат първи решения от тези комисии, което е много добре и това ще е пътят занапред. Второто са за интернет каналите, които казах. Това е бъдещето", продължи Георги Павлов и добави: