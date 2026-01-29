БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ханзи Флик: Завършихме пети и това е фантастично

Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Треньорът на Барселона е доволен, че тимът му се класира директно за осминафиналите в Шампионската лига.

Ханзи Флик
Снимка: БГНЕС
Шампионът на Испания Барселона спечели с 4:1 последния си мач от редовния сезон в Шампионската лига. Каталунците се наложиха над Копенхаген и по този начин завършиха на 5-то място, което им осигурява директно място на осминафиналите в Шампионската лига.

„Не съм доволен, първата част не беше добра. През второто полувреме бяхме много по-добри благодарение на малки корекции. Трябва да сме способни да започваме добре от самото начало. Допуснахме първия гол в едно доста слабо първо полувреме", коментира треньорът на Барселона Ханзи Флик.

Наставникът подчерта важността от завършването в челото на основната фаза на Шампионската лига.

„Сега имаме два мача по-малко. В крайна сметка завършихме пети и това е фантастично. Фактът, че големи отбори отпаднаха, показва колко е тежко състезанието, въпреки че аз се концентрирам изключително върху моя собствен отбор“, допълни германецът.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Барселона #Ханзи Флик

