Ханзи Флик: Завършихме пети и това е фантастично

Шампионът на Испания Барселона спечели с 4:1 последния си мач от редовния сезон в Шампионската лига. Каталунците се наложиха над Копенхаген и по този начин завършиха на 5-то място, което им осигурява директно място на осминафиналите в Шампионската лига.

„Не съм доволен, първата част не беше добра. През второто полувреме бяхме много по-добри благодарение на малки корекции. Трябва да сме способни да започваме добре от самото начало. Допуснахме първия гол в едно доста слабо първо полувреме", коментира треньорът на Барселона Ханзи Флик.

Наставникът подчерта важността от завършването в челото на основната фаза на Шампионската лига.