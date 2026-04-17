Илияна Йотова: Моят глас е моето аз, то на никого не може да бъде преотдадено

Моят глас е моето аз, то на никого не може да бъде преотдадено, заяви държавният глава Илияна Йотова в обръщение към българския народ по повод предстоящите избори за Народно събрание.

"Да участваме в изборите означава, че всеки един глас може да се окаже решаващ да затворим отровната язва на купения вот. Аз държа на моя глас, сигурна съм, че и вие на вашия", каза тя.

"Неговата стойност е изключително висока и неподвластна на каквито и да било чужди влияния и интерес, защото ние българите сме със самочувствитето, че правим избори тук, в страната, български избори и за български политици. Моят глас е моето аз, то на никого не може да бъде преотдадено", допълни още Йотова.