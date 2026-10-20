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Имената на Семен Новиков и Кирил Милов се появиха в предварителните списъци за световното първенство по борба

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Спорт
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Надпреварата ще се проведе в Казахстан.

Семен Новиков
Снимка: Startphoto.bg
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Имената на Семен Новиков и Кирил Милов се появиха в предварителните списъци на Международната федерация по борба UWW за предстоящото световно първенство в Казахстан наред с други състезатели от ЦСКА. Това означава, че България ще бъде с почти пълни отбори при мъжете на турнира.

Както е известно, доскоро Новиков, Милов и останалите борци в класически стил на ЦСКА не изпълняваха разпоредбите на БФ Борба за централизирана подготовка и съответно не бяха регистрирани за турнира. През изминалата събота обаче клубовете членки на федерацията избраха кандидатурата на Тодор Ангелов, който обяви, че е провел предварителни разговори с UWW за разширяване на българския състав.

Все още не е ясно дали именно Ангелов и новият УС са успели да регистрират борците на ЦСКА, или това се е случило в последните дни на управлението на Станка Златева, но имената на националите вече са в предварителните отбори. От федерацията публикуваха съобщение в неделя, че именно Златева е поискала регистрацията.

#Световно първенство по борба в Казахстан 2026 #Семен Новиков #Кирил Милов

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