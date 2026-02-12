БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат...
Чете се за: 03:55 мин.
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 12:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Иванов приключи във втория кръг на турнир в Португалия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Българинът отстъпи срещу представител на домакините.

иван ивановс нетърпение очаквам следващата възможност играя българия
Снимка: БТА
Слушай новината

Иван Иванов не успя да преодолее втория кръг на турнира във Вила Реал де Санто Антонио. В португалския курорт българинът допусна поражение от представителя на домакините Жоао Домингеш с 7:5, 6:7(3), 3:6. За родния представител това бе втори мач за деня, тъй като по-рано отказа с 2:6, 7:6(5), 6:1 доиграването на двубоя си срещу британеца Фин Мърджет.

Националът на България за Купа „Дейвис“ навакса ранен пробив в първия сет срещу Домингеш. След това изостана с 3:5, но със серия от четири поредни гейма осъществи пълен обрат за 7:5. Иванов поведе с 2:0 във втората част, допусна изравняване за 2:2, но отново реализира пробив и при 5:2 беше само на гейм от победата. Българинът обаче не успя да затвори мача, позволи изравняване при 5:5, а впоследствие загуби тайбрека със 3:7 точки.

Решителният трети сет започна неблагоприятно за Иванов, който взе само един от първите пет гейма - 1:4. Той намали изоставането си до 3:4, но допусна нов пробив за 3:5. При този резултат националът спаси един мачбол, но при следващата си възможност Домингеш затвори срещата в своя полза.

Свързани статии:

Иван Иванов с победа на старта на турнир в Португалия
Иван Иванов с победа на старта на турнир в Португалия
Надпреварата се провежда на твърди кортове и е с награден фонд от...
Чете се за: 01:45 мин.
#Иван Иванов тенис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
1
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
4
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за оръжие
5
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за...
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа "Петрохан"
6
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
6
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...

Още от: Тенис

Антъни Генов и Динко Динев отпаднаха на двойки в Монастир
Антъни Генов и Динко Динев отпаднаха на двойки в Монастир
Ива Иванова продължава към четвъртфиналите в Монастир Ива Иванова продължава към четвъртфиналите в Монастир
Чете се за: 00:55 мин.
Иван Иванов с победа на старта на турнир в Португалия Иван Иванов с победа на старта на турнир в Португалия
Чете се за: 01:45 мин.
България ще гостува на Дания в Световна група I на Купа Дейвис България ще гостува на Дания в Световна група I на Купа Дейвис
Чете се за: 01:17 мин.
Тейлър Фриц заслужи място на четвъртфиналите в Далас Тейлър Фриц заслужи място на четвъртфиналите в Далас
Чете се за: 01:37 мин.
Елена Рибакина обърна китайка в Доха Елена Рибакина обърна китайка в Доха
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан" Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан"
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Засилване на европейската икономика обсъждат на среща на върха в Белгия Засилване на европейската икономика обсъждат на среща на върха в Белгия
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Започва "Берлинале": Фестивалът ще покаже над 200 филма Започва "Берлинале": Фестивалът ще покаже над 200 филма
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат съмненията за...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има жертва
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Служители на завод за целулоза в Свищов протестираха заради...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ