Вътрешната комуникационна мрежа на американската разузнавателна Агенция за национална сигурност е извън строя, съобщи Си Ен Ен. Според американската медия на този етап няма индикации за кибератака.

Спрялата мрежа се използва от служителите на агенцията за обмен на класифицирана информация.

„Уолстрийт джърнъл“ цитира свой източник, според когото разузнавателната служба е извършвала актуализация на софтуера.

Аварията е част от поредица подобни инциденти в Съединените щати, без установена връзка между тях. Засегнати бяха продукти на „Майкрософт“ по целия свят, блокиран беше въздушният трафик, стигна се и до нарушения на банковите услуги в Съединените щати.