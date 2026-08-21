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Джамал Мусиала извън сметките на Байерн за Купата на Германия

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Спорт
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Причината е свързана с промяна в лечението на полузащитника.

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Снимка: БГНЕС
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Полузащитникът на Байерн Мюнхен Джамал Мусиала ще пропусне мача за „Франц Бекенбауер“ Суперкупа на Германия срещу Борусия Дортмунд в събота поради странични ефекти след промяна в лечението му.

Джамал тренира индивидуално тази седмица. Промени нещо в лечението си, което имаше някои странични ефекти. Напълно нормално е да се промени нещо в лечението. Сега искаме да го върнем към предишното“, коментира старши треньорът Венсан Компани на днешната си пресконференция.

След като наскоро колабира два пъти по време на приятелските мачове на Байерн, Мусиала разкри, че страда от „кратки, временни, но лечими абсансни припадъци, произтичащи от неврологична дисфункция“ и че е оптимист.

Той промени нещо в лекарството, поради което епизодите станаха видими. Сега искаме да се върнем към предишното състояние, когато тези епизоди не се случваха“, обясни членът на Борда на клуба по спортните въпроси Макс Еберл.

Компани добави, че клубът „се справя с това от по-дълго време“ и че след първоначалния шок „ни беше дадена много повече информация и сме взели решения с помощта на най-добрите експерти“.

Вътрешно вече сме в момент, в който вече не говорим много за това. Подготвяме се за това отдавна, имаме си процеси – и сме много оптимистични“, каза още той.

От Байерн Мюнхен подчертаха, че невролозите, лекуващи Мусиала, са заявили, че няма опасения за участието му в елитния спорт, а източници от клуба също заявиха пред ДПА, че няма доказателства, че плеймейкърът не може да продължи кариерата си на най-високо ниво.

Серж Гнабри и Ленарт Карл също ще пропуснат мача срещу Борусия Дортмунд поради контузии.

#Суперкупа на Германия по футбол 2026 г. #ФК Борусия Дортмунд #ФК Байерн Мюнхен #Джамал Мусиала

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