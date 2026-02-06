Колко трудно се разбива камера за виденаблюдение и кой има полза от това

Тази сутрин лекарският кабинет, от който изтекоха записи в порно сайтове, осъмна с яйца по прозорците. Съпругата на д-р Венелин Иванов, който беше задържан по случая, заяви, че двамата са жертва и на постоянни вербални атаки. Тя отрече информацията, че е била задържана по случая и се закани да търси правата си по съдебен път. Основната версия на разследващите е хакерска атака.

Кой би могъл да стои зад нея? - екип на БНТ разговаря с експерта по киберсигурност Илин Савов.

Камерите за видеонаблюдение са като детска игра за хакерите. Колкото по-евтина е машината, толкова по-лесна мишена се оказва. Според международния експерт по киберсигурност Илин Савов съществуват предприятия и държавни институции в света, които с години се наблюдават тайно от престъпни групи или други държави.

проф. д-р Илин Савов, международен експерт по киберсигурност: "Не може да се каже една или друга държава, това са киберконсорциуми, които въздействат върху технически устройства с цел изземване на лични данни и злоупотреба и продаването им в дълбоката мрежа за извършване на шантаж и натиск."

Как обаче се крадат кадри?

проф. д-р Илин Савов, международен експерт по киберсигурност: "Единият вариант е стрийминг, на живо, вторият вариант е в облачното пространство, след като се запише информацията, да бъде отклонена към друг сървър, който е извън нашата страна, което не означава, че извършителят е извън страната. IP адресите са само маската на киберпрестъпниците."

И в случая с АГ кабинета у нас е така. Прокуратурата изнесе данни, че IP адреса, от който са генерирани клиповете е локализиран в чужбина. Днес задържаният за кратко лекар отказа да застане пред камерата ни по съвет на адвоката си. Съпругата му обаче отрече тя да е била задържана и на свой ред заяви, че са обект на постоянни атаки. Тази сутрин кабинетът им е осъмнал с яйца по прозорците. Въпреки това остана отворен. В подкрепа на лекарите днес застанаха част от пациентите им. В отворено писмо те призоваха за балансирано представяне на случая и запазване достойнството на медиците.

В света вече има няколко случая, в които са осъдени такива извършители.

проф. д-р Илин Савов, международен експерт по киберсигурност: "В Шотландия имаме осъден лекар, който е инсталирал камери в банята на своето жилище, както и агент за недвижими имоти в Австралия, който е получил над 4 години затвор."

За да се намалят хакерските атаки и у нас, трябва по-строго законодателство, казва Савов. И високи присъди.

проф. д-р Илин Савов, международен експерт по киберсигурност: "Извличането на данни от АГ кабинети могат да бъдат използвани за шантажиране на държавни служители. Данните, които са извлечени от видеозаснемани, могат да бъдат генерирани с изкуствен интелект, за да се направят порнографски материали с конкретните лица."

Всеки, който записва аудио и видео без знанието на човек, носят наказателна отговорност. Право на това имат само службите за сигурност.