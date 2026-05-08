Колоната на Джиро д’Италия премина през Бургас под аплодисментите на хиляди зрители

Колоната на участниците в колоездачната обиколка Джиро д'Италия 2026 премина през Бургас в посока Созопол, като привлече вниманието на многобройна публика по трасето в крайморския град.

Стотици жители и гости на Бургас се събраха, за да наблюдават преминаването на колоездачите, а събитието бе излъчвано на живо пред сградата на общината. Сред зрителите беше и кметът на града Димитър Николов.

"Видях много бургазлии по трасето, особено в градската част. Нека утре излязат по улиците „Александровска“, „Ботева“ и „Стефан Стамболов“, за да изпратят състезателите“, заяви той. Николов подчерта, че организацията е преминала без забележки и отличи координацията с международните екипи. Екипът ни работи по часовник. Много добре се организирахме с италианските екипи и вече имаме самочувствие, че можем да бъдем добър партньор на толкова взискателно състезание“, добави още кметът.

Бургас е домакин на финала на първия етап от надпреварата, а на 9 май от града ще бъде даден стартът на втория етап по маршрута Бургас - Велико Търново.

