Кризата САЩ – Иран: Техеран активизира дипломацията

Тръмп се надява, че няма да се наложи да бъдат нанесени удари срещу Иран
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че се надява, че няма да се наложи да бъдат нанесени удари срещу Иран. Той съобщи, че планира да разговаря с иранските лидери, без да уточнява кога ще се случи това.
Иранският външен министър пристига днес в Турция, за да обсъди ескалирането на напрежението с Вашингтон. Турция предупреди, че ще затвори границата си с Иран, в случай на американска атака. Позицията на Кремъл е, че все още има шанс за преговори.
Американският самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" вече е във водите на Близкия изток. В района САЩ са изпратили през последните дни изтребители, самолети-цистерни, както и допълнителни системи за противовъздушна отбрана.