Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
ЗАПАЗЕНИ

Кризата САЩ – Иран: Техеран активизира дипломацията

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Тръмп се надява, че няма да се наложи да бъдат нанесени удари срещу Иран

Снимка: БТА
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че се надява, че няма да се наложи да бъдат нанесени удари срещу Иран. Той съобщи, че планира да разговаря с иранските лидери, без да уточнява кога ще се случи това.

Иранският външен министър пристига днес в Турция, за да обсъди ескалирането на напрежението с Вашингтон. Турция предупреди, че ще затвори границата си с Иран, в случай на американска атака. Позицията на Кремъл е, че все още има шанс за преговори.

Американският самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" вече е във водите на Близкия изток. В района САЩ са изпратили през последните дни изтребители, самолети-цистерни, както и допълнителни системи за противовъздушна отбрана.

#САЩ - Иран #Техеран

