Ливърпул превзе Марсилия с класика

Ливърпул постигна категорична победа с 3:0 като гост на Марсилия в среща от седмия кръг на Шампионската лига и направи сериозна крачка към място в топ 8.



Доминик Собослай откри резултата в края на първото полувреме с прецизно изпълнение на пряк свободен удар. През втората част авансът на „червените“ бе удвоен след автогол на вратаря Херонимо Рули, а резервата Коди Гакпо оформи крайния резултат в добавеното време.

Тимът на Арне Слот контролираше по-голямата част от двубоя, като създаде повече чисти положения и разчиташе на стабилната игра на Алисон под рамката. Марсилия също имаше своите моменти, но не успя да намери път към вратата.

След успеха Ливърпул се изкачи на четвърто място в общото класиране и е близо до директно класиране за следващата фаза, като в последния кръг приема Карабах. Допълнителен позитив за мърсисайдци бе завръщането на Мохамед Салах като титуляр.