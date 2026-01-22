БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ливърпул превзе Марсилия с класика

Салах се завърна сред титулярите, но не се разписа.

Ливърпул 2026
Снимка: БГНЕС
Ливърпул постигна категорична победа с 3:0 като гост на Марсилия в среща от седмия кръг на Шампионската лига и направи сериозна крачка към място в топ 8.

Доминик Собослай откри резултата в края на първото полувреме с прецизно изпълнение на пряк свободен удар. През втората част авансът на „червените“ бе удвоен след автогол на вратаря Херонимо Рули, а резервата Коди Гакпо оформи крайния резултат в добавеното време.

Тимът на Арне Слот контролираше по-голямата част от двубоя, като създаде повече чисти положения и разчиташе на стабилната игра на Алисон под рамката. Марсилия също имаше своите моменти, но не успя да намери път към вратата.

След успеха Ливърпул се изкачи на четвърто място в общото класиране и е близо до директно класиране за следващата фаза, като в последния кръг приема Карабах. Допълнителен позитив за мърсисайдци бе завръщането на Мохамед Салах като титуляр.

#ПФК Ливърпул #УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Олимпик Марсилия #Мохамед Салах

