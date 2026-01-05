БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Локомотив Новосибирск и Симеон Николов оглавиха руската Суперлига след победа №13

Спорт
Възпитаниците на Пламен Константинов се наложиха над Кузбас Кемерово.

Симеон Николов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Локомотив Новосибирск с разпоредителя си Симеон Николов се наложи над Кузбас Кемерово с 3:1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:14) гейма в мач от 16-ия кръг на руското волейболно първенство.

Локомотив спечели първия гейм с 25:22 след успешна атака в края на Иля Казаченков, след като българският треньор Пламен Константинов бе взел таймаут преди втория геймбол в частта.

Втората част също бе спечелена от домакините, като Омар Курбанов направи последната точка за 25:18 след атака по блокадата в аут.

Гостите взеха четвъртата част след по-добро посрещане и силна атака.

Локомотив бе убедителен в четвъртата част и постигна 25:14 след блокада за крайното 3:1.

Локомотив поне временно излезе на първо място в класирането с 39 точки, но има два мача повече от Зенит Казан и Динамо Москва, които играят по-късно през деня.

